مانع تراشی ساختار دولتی در پیشبرد امور/ لزوم تسهیل در امر اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز معاینه فنی خودرو بروجرد با بیان اینکه باید پدران شهیدان را قدر بدانیم، اظهار داشت: اینها نسلی هستند که آرام آرام خواهند رفت و نفس آنها برکت است.



وی، تصریح کرد: پدران شهیدان برای اقامه حق سختی کشیدند و پاره وجودشان را تقدیم کردند.



نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح مرکز معاینه فنی خودرو بروجرد، ادامه داد: متاسفانه در ساختارهای دولتی شاهد مانع تراشی در پیشبرد امور هستیم که همانا این امر نشانه خود تحریمی است.

گودرزی تاکید کرد: متاسفانه سنگ اندازی در کارها انگار جزء ذاتی و خمیر مایه دستگاه ها شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه امروز برای تسریع در امور خلاقیتی وجود ندارد، افزود: ساختار دستگاهها باید متناسب با شرایط فعلی کشور متحول شود، کارها روان شود تا امور بهتر انجام شوند.



نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم توجه به صنایع کوچک و زود بازده، ادامه داد: صنایع کوچک و زود بازده شاید به چشم نمی آیند اما پایدار هستند و از لحاظ اشتغالزایی با کارخانجات بزرگ برابری می کنند.

گودرزی بیان کرد: باید در شرایط فعلی در راستای کارآفرینی، تسهیل در امر اشتغال و رونق اقتصادی مردم تلاش کنیم.

وی تصریح کرد: مسئولان باید تلاش کنند مردم تصویر تلاش آنها را دریافت کنند تا موجبات آرامش شود، باید در برطرف کردن مشکلات گام های موثرتری برداشت.



نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب در بهمن ماه سال جاری، اظهار داشت: مقام معظم رهبری برای نیم قرن آینده انقلاب هم برنامه ریزی دارند، آینده نگری، دوراندیشی و تدبیر مقام معظم رهبری نه تنها ملت ایران را از چالش ها و مشکلات عبور می دهد بلکه باعث می شود این مردم با قدرت بیشتر مسیر پیشرفت، عدالت و عزت را طی کنند.