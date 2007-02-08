دادگاه رسیدگی به اتهام افسر آمریکایی مخالف جنگ عراق بدون نتیجه پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه رسیدگی به اتهام ستوان یکم اهرن واتادا، افسر ارتش آمریکا، شب گذشته بدون مجرم شناختن وی به کار خود پایان داد.

این افسر 28 ساله متهم است که در ژوئن سال 2006 از رفتن به عراق امتناع کرده و جنگ عراق را غیر قانونی و غیر اخلاقی خوانده است.

بر همین اساس قرار است دادگاه دیگری در اواسط ماه مارس تشکیل شده و به اتهام این افسر جوان رسیدگی کند.

در همین رابطه وکیل مدافع واتادا اعلام داشت: نمی توانند موکل او را به این اتهام مجددا روانه دادگاه کنند.

یادآور می شود واتادا چندی پیش نیز در گفتگو با روزنامه ایندیپندنت اعلام کرده بود: " وقتی که ما وارد خدمت سربازی می شویم؛ قسم یاد می کنیم تا ازقانون اساسی خود حمایت و از آن دفاع کنیم و قانون اساسی ما در آمریکا ترکیبی از همه آزادیها و عدالت است."

وی افزود :"وقتی که می دانید آنچه که در حال انجام آن هستید؛ مسلما غیرقانونی و در بسیاری موارد غیراخلاقی است؛ حتی اگر از آن با سکوت خود حمایت کنم؛ به افرادی که برای حمایت ازآن ( قانون اساسی) قسم یاد کرده اند، خیانت خواهم کرد."

واتادا می گوید که وی مخالف همه جنگها نیست، اما پس از بررسی های قابل توجه به این نتیجه رسیده که جنگ در عراق غیرقانونی است و اگر برای خدمت در آنجا (حتی اگر نقش غیرمبارز را می داشت) موافقت کند، جنایات جنگی را مرتکب خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد که جنگ عراق، منشور سازمان ملل متحد، کنوانسیونهای ژنو و اصول نورمبرگ را نقض می کند .