چرخش واقعیت در«اتوبان سکوت»/زخم ماندگار از جنگ

خبرگزاری مهر _ گروه استان ها: این روزها روایت متفاوتی را «پیدا» به زبان هنر می گوید. روایتی از هر آنچه در زندگی یک شهید و خانواده و اطرافیانش می گذرد. از همرزمانی که با شهید بوده اند تا کسانی که حتی رنگ جبهه را ندیده اند اما ادعاهای بسیاری را دارند.

تصویری از زندگی آدم های امروزی با دغدغه هایشان. کسانی که وجه مشترکی با شهید قصه دارند و همانند دانه های تسبیح به شهید «صادق گلی پور» و جنگ مرتبط می شوند و در نهایت هر کدام به یک روش در «اتوبان سکوت» به تماشای واقعیت های زندگی می نشینند.

خاطره گویی

تابلو اول این نمایش به خاطره گویی دو نفر از همرزمان شهید «صادق گلی پور» می پردازد. خاطره ای که نشان می دهد واقعیت جنگ چیست. آن زمان که کودکی از پدرش می پرسد «پدر! چند نفر عراقی را کشتی؟» و پدری که برای پاسخ مبهوت می ماند. در این میان دوستش به کمکش آمده و می گوید «هر گلوله ای هدفی دارد. مسئله اصلی اینجا آدم کشی نیست بلکه جنگ است. جنگی که اگر نمی رفتیم اکنون این زندگی نبود.»

خاطره گفتن ها به فداکاری برای زنده ماندن یکدیگر می رسد. فداکاری شهیدی که باعث نجات دوستانش شد. حال در سالگرد شهادت این شهید... دوستانش معتقدند «هر گلوله هدفی دارد.»

صدای سکوت

ماجرای اصلی داستان از تابلو دوم شروع می شود. از احداث اتوبانی به نام «شهید گلی پور». اتوبانی که درست از مرکز منزل پدری شهید می گذرد. اصرار شهرداری برای فروش خانه پدری است و پدر اما راضی به فروش نیست. او خاطره ها دارد از فرزند شهیدش. از کودکی تا بزرگ کردنش. مگر خاطرات را می شود ویران کرد.

در روز سالگرد شهید... عوامل شهرداری از آلودگی صوتی می گویند اما پدر شهید به جز سکوت هیچ چیز نمی شنود. «می گویند اینجا سر و صدا زیاده اما نمی دونن من چیزی نمی شنوم. برای من همه جا پر از سکوته.»

مادری حسرت به دل

در تابلو سوم مادری که هنوز شهادت تنها فرزندش را باور ندارد با حسرت از دختری در پارک برای پسر شهیدش خواستگاری می کند. در این بین یکسری از واقعیت های جامعه نمایان می شود و دختری از نسل امروز هست که از باغ انتظار مادر، سیب سرخی را می چیند.

تلاش مادر برای بله گرفتن ادامه دارد و نگاه دختر اما به پیله های شهادت خیره می ماند و ... مادر هنوز چشم انتظار است. در سالگرد شهادت فرزندش می گوید «اگه پسرم این بار برگرده دیگه نمیذارم بره.»

زخم ماندگار

همرزم شهید «صادق گلی پور» در تابلو چهارم عشق رفتن به کربلا را دارد. مردی که چمدانش را برای زیارت بسته و می خواهد همسرش همراهی اش کند و اما زن که هنوز در زخم های یک سال و ۵۳ روز اسارت ماندگار است، حاضر به سفر کربلا نیست. چرا که عراق را مسبب همه این زخم ها می داند.

مرد اما معتقد است جنگ خیلی سال پیش تمام شده و نباید حال را با گذشته مقایسه کرد. اما زن باور دیگری دارد. اینکه «تلخی و سیاهی جنگ هرگز از بین نمی رود.».. سالگرد شهید است... مرد مقصد سفرش تغییر می کند.

ادعا و ادعا

هویت پنهان بخشی از جامعه در تابلو پنجم نمایان می شود. مردی که ادعا دارد و میان پوچی ذهن اش دست و پا می زند. جبهه نرفته و حتی بوی جنگ و شهادت به مشامش نخورده اما خود را رزمنده ای تمام و کمال می داند. واقعیتی که در جامعه بسیار است و ندیدنش امکان ندارد.

شهید «گلی پور» را نمی شناسد اما برای مطرح شدن خود مدام پا به پا می شود. سالگرد شهید است... در این میان مرد جوانی که اسیر این مدعی خاص شده راز او را کشف می کند. «معلومه این آدم جبهه نرفته. آدمای جبهه و جنگ یه صفای دیگه ای دارن.»

سکوت خاطرات

اینجا در تابلو ششم سکوت رزمنده ای روایت می شود که با شهید «گلی پور» همرزم بوده و حال با موج هایی از جنگ زمین گیر شده و زندگی می کند. او در سکوت خود هنوز در دوران جنگ مانده و این همسرش است که خوشه خوشه صبوری به پایش می کارد.

سالگرد شهید است... رزمنده دوست دارد یاد همرزم شهیدش را زنده نگه دارد و همراه با پدر و مادر شهید در کنار دیگر همسنگرهایش از «اتوبان سکوت» بگذرد و به شهید «صادق گلی پور» برسد.

تقدیم به پیشکسوتان هنر

«اتوبان سکوت» کاری به نویسندگی «شهرام کرمی» و کارگردانی «یونس صحرارو» است که این روزها در پلاتوی کانون شهید مطهری توسط گروه نمایش «پیدا» در شهرستان قروه به روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش از اجرای عمومی برای فرهنگ تئاتر دیدن در قروه می گوید. «یونس صحرارو» همچنین نمایش «اتوبان سکوت» را به هنرمندان پیشکسوت شهرستان قروه تقدیم و مثل همیشه از حمایت نکردن مسئولان انتقاد کرد.

او دوست دارد مسئولان به دیدن نمایش ها بیایند و با حضورشان انگیزه هنرمندان را بالا ببرند. «نیاز است اداره ارشاد با دعوت از مسئولان دستگاه های اجرایی ضمن برقراری ارتباط مدیران با فرهنگ تئاتر دیدن، به نوعی عوامل تقویت بنیه های تئاتر قروه را فراهم کنند.»

این نمایش به مدت یک هفته از ۱۹ تا ۲۴ آبان ماه سال جاری رأس ساعت ۱۷ عصر در پلاتوی کانون شهید مطهری قروه اجرا و آماده حضور علاقه مندان به این هنر است.

نمایش «اتوبان سکوت» با مضمونی در حوزه دفاع مقدس، دارای ۱۲ بازیگر زن و مرد بوده که در ۶ تابلو به روی صحنه می رود. /