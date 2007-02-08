عنصر اصلی فیلم کودک فضا سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست نقد و بررسی این فیلم، اردکانی درباره شکل گیری سوژه گفت : "ما زمان زیادی را صرف پیدا کردن بازیگر مناسب برای حضور در این اثر کردیم. کودکی که شخصیت اصلی فیلم را بازی می کند از بین 400 نفر انتخاب شده است که البته کمک بزرگی به فیلم بود. من در فیلم "قناری" و "چوری" تجربه کار با کودکان را داشتم."



وی خاطر نشان کرد : "فیلم اقتضا می کرد در محیط کوچکی اتفاق بیفتد که باورپذیرتر باشد. ما برای لوکیشن به دنبال شهری بودیم که هنوز روابط روستایی بر تعاملات مردم آن حاکم باشد. با جستجوی فراوان به شهر اردکان رسیدیم که البته لهجه و معماری این شهر به ما کمک زیادی کرد."



محسن علی اکبری تهیه کننده فیلم درباره این پروژه اظهار داشت : "امسال من سه فیلم کودک، دفاع مقدس و اجتماعی در جشنواره داشتم، اما توانستم تنها دو فیلم را برای نمایش آماده کنم. برای ساخت این اثر با توجه به تجربیات اردکانی از او دعوت به همکاری کردیم. ما سعی کردیم از ساده ترین زبان ممکن برای بیان قصه این فیلم استفاده کنیم و اشاره ای به ساده زیستی که در جامعه ما فراموش شده است داشته باشیم ."



محمدعلی قلی زاده در ارتباط با فیلمبرداری این اثر توضیح داد : "یکی از عمده ترین مشکلات ما وضعیت کار در منطقه کویری بود که با نور زیاد مواجه بودیم. به خصوص در محیط شهری اختلاف نور شدیدی وجود داشت."



محسن ملکی درباره چهره پردازی فیلم گفت : "من در تمام فیلم کوشش می کردم که با بافت طبیعی شهر و آدمها هماهنگ باشم و شخصیتها نیز به شکلی باشند که به جنس همان آدمها بخورند. گریمهای زیادی در فیلم شده است، اما تمامی تلاش ما هماهنگی با فضای کلی قصه و لوکیشن بود."



نازنین مفخم نیز راجع به شیوه تدوین فیلم یادآور شد : "این فیلم ویژگیهای خاص خود را داشت. از همه مهمتر آرامشی بود که در بین کار داشتیم. سعی شد بدون خود نمایی فیلم روان تر به نظر برسد. البته روابط بین آدمها در اطراف را نیز مورد توجه قرار دادم. اگر چیزی به شرایط محیطی اضافه می کردیم، فیلم لطمه می خورد. باید بگویم کارهای ظریفی در تدوین اتفاق افتاد."