مسئولان احزاب و تشکل های سیاسی خراسان رضوی تشکیل جلسه دادند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نشست احزاب و تشکل های سیاسی خراسان رضوی شب گذشته به ریاست آصفی مدیر کل سیاسی استانداری خراسان رضوی و در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد و نمایندگان دولت و احزاب به تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف پرداختند.

در ابتدای این نشست مدیر کل سیاسی استانداری با بیان این مطلب که احزاب و رسانه ها نقشی غیر قابل انکار در حفظ انسجام ملی دارند، گفت : بجاست تا در آستانه فرارسیدن 22 بهمن، احزاب با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات ، در بیانیه های خود دفاع از حق مسلم کشورمان در دستیابی به انرژی هسته ای را مورد تاکید قرار دهند.

وی در ادامه با اشاره به پاره ای از انتقادات مطرح شده در مورد عدم حمایت دولت نهم از حزب گرایی، اظهار داشت : چنین انتقاداتی که در بعضی رسانه ها طرح می گردد، واقعیت نداشته و سیاست دولت حمایت جدی از احزاب است.

آصفی همچنین از عدم تعامل پاره ای از احزاب با استانداری خراسان رضوی در زمینه ارائه گزارش عملکرد سالانه، یادآور شد : تعامل دولت با احزاب باید دو طرفه باشد و هنگامی که احزاب مایل به ارتباط گیری با مجموعه نمایندگان دولت در استان نیستند، نمی توان انتظار ایجاد تعاملات بصورت یکسویه از جانب دولت داشت.

در ادامه این نشست، قیاسی مسئول نمایندگی کمیته ماده 10 احزاب در خراسان رضوی با بیان این مطلب که این استان پس از تهران در بالاترین جایگاه کشوری به لحاظ کیفیت عملکرد احزاب و کمیته شکل گیری نهادهای مدنی قرار دارد، گفت : اگر احزاب استان بتوانند گزارش عملکرد خود را به استانداری بدهند تا ما آن را به تهران منتقل کنیم، این گزارش ها در تخصیص اعتبار احزاب از سوی خانه احزاب موثر خواهدبود.

وی همچنین از تفویض اختیار وزارت کشور به استانداری ها، برای صدور مجوز فعالیت احزاب استانی در شهرستان های مختلف خبر داد و خواهان گسترده شدن فعالیت های احزاب در خراسان رضوی شد.

جودی ثانی نیز به نمایندگی از دفتر خراسان رضوی حزب موتلفه اسلامی سخن گفت و با اشاره به مشخص نبودن جایگاه احزاب در ایران پس از انقلاب تاکید کرد : عملکرد بد پاره ای از احزاب در تاریخ معاصر را نباید بهانه ای برای حذف احزاب قرار داد و روند حزب گرایی در کشور را قبیح دانست.

وی افزود: مگر درطول تاریخ بیشتر حکومت ها فاسد نبوده اند ؟ آیا درست است که با این استدلال که حکومت ها در قرن های گذشته بد عمل کرده اند، نفس حاکمیت را زیر سوال برد؟ جودی ثانی همچنین با اشاره به توانمندی احزاب درکادر سازی، طراحی ایده و نقد کارشناسانه امور ادامه داد : هنوز عده ای نگاهی منفی به احزاب دارند و با پرهیز از نخبگان حزبی، به فعالین ستادهای انتخاباتی خود پست می دهند یا ازچهره های بروکراتیکی استفاده می کنند که بعضی از آنها هیچ ایده جدیدی ندارند.

وی در پایان سخنان خویش نیز ضمن تاکید بر این مطلب که حزب گرایی مذموم نیست، آنچه ناپسند است باند بازی و رفیق بازی های مدیریتی است، گفت : نباید از شایعات حمله آمریکا به ایران بترسیم، باید از این بترسیم که در یک استحاله فرهنگی، الگوی زندگی الگوی زندگی ما غربی شده و از اسلام مان جز پوسته ای ظاهری، چیز دیگری باقی نمایند.

در ادامه این جلسه، سید اسلام مقدم به نمایندگی از انجمن های اسلامی دانشجویان مشهد گفت : دولت ها باید بدانند که شعار آزادی یا عدالت خواهی آنها تنها در یک بستر علمی قابل تحقق است و عدالت بدون علم معنا نمی یابد.

بهشتی نماینده انجمن اسلامی فرهنگیان استان خراسان رضوی در این نشست نیز با اشاره به حرکت رو به جلوی مردم در عرصه های مختلف اظهار داشت: گاهی احزاب می پندارند که اگر آنها نباشند مردم نیستند که چنین نگاهی اشتباه محض است، مردم حرکت خود را تداوم می بخشند و این ما هستیم که نباید از آنها عقب بمانیم.

دکتر غلامرضا صدیق اورعی، نماینده انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این نشست، عدم ارائه گزارش عملکرد احزاب به استانداری را ریشه دار در نگاهی تاریخی دانست که فعالین اجتماعی نسبت به حکومت بی اعتماد هستند.

وی همچنین با بیان این مطلب که در شرایط حمله بیگانگان به کشورمان، همگی درکنار یکدیگر قرار خواهیم گرفت، گفت : بحث ما از اول این بود که دولت نباید اجازه می داد اجمالی جهانی علیه ما شکل بگیرد و هزینه فعالیت های علمی – تحقیقاتی ما تا این حد زیاد شود.

در پایان این جلسه نیز مدیر کل سیاسی استانداری خراسان رضوی ضمن جمع بندی مباحث مطروحه در جلسه و تاکید دوباره بر حمایت دولت از احزاب، خواهان رفع سریع رکود سیاسی در دانشگاه مشهد شد و در ادامه گفت : طی 2 سال گذشت در خواست های متعددی برای تشکیل حزب و تشکل سیاسی به استانداری خراسان رضوی ارسال شده که ما آنها را به تهران منتقل کرده ایم، اما به علت جابجایی دولت و تعطیل یکساله کمیسیون ماده 10 احزاب، صدور پروانه فعالیت این احزاب با تاخیر رو به رو شده و با فعالیت کمیسیون در 4 ماهه اخیر، به زودی تکلیف 34 پرونده درخواستی در استان خراسان رضوی روشن خواهد شد.