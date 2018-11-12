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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۳۳

داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر والیبال مشخص شدند

داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر والیبال مشخص شدند

سازمان لیگ والیبال ایران اسامی داوران و ناظران هفته هفتم را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از  فدراسیون والیبال، هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه برگزار خواهد شد.

اسامی داوران، ناظران داوری و نمایندگان سازمان لیگ در این هفته از مسابقات به شرح زیر است:

شهروند اراک – خاتم اردکان
داور اول محمد عشقدوست، داور دوم قادر صادقی
ناظر داوری  امیر صداقت، نماینده سازمان لیگ اسماعیل صباغ

پیکان تهران – شهرداری گنبد
داور اول حمید راهجردیان، داور دوم امید فولادی وندا
ناظر داوری  امیدوار حاتمی، نماینده سازمان لیگ غفار درخشنده

عقاب نهاجا – پیام خراسان
داور اول بهروز جعغری، داور دوم اصغر میرزایی
ناظر داوری محمود کشفی، نماینده سازمان لیگ خضرالله ترابی

شهرداری تبریز – شهرداری ارومیه
 داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد ابراهیم زاده
ناظر داوری  نادر انصاری، نماینده سازمان لیگ احمد بندری

دورنای ارومیه – کاله مازندران
داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی
ناظر داوری حمید فاضلی، نماینده سازمان لیگ یونس حسن زاده

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین
داور اول محمد شاهمیری، داور دوم میثم پارسه
ناظر داوری  احمد دامغانی نژاد، نماینده سازمان لیگ حمید حق بین

کد مطلب 4456390
ساناز سلیمان آبادی

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