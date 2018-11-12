داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه برگزار خواهد شد.
اسامی داوران، ناظران داوری و نمایندگان سازمان لیگ در این هفته از مسابقات به شرح زیر است:
شهروند اراک – خاتم اردکان
داور اول محمد عشقدوست، داور دوم قادر صادقی
ناظر داوری امیر صداقت، نماینده سازمان لیگ اسماعیل صباغ
پیکان تهران – شهرداری گنبد
داور اول حمید راهجردیان، داور دوم امید فولادی وندا
ناظر داوری امیدوار حاتمی، نماینده سازمان لیگ غفار درخشنده
عقاب نهاجا – پیام خراسان
داور اول بهروز جعغری، داور دوم اصغر میرزایی
ناظر داوری محمود کشفی، نماینده سازمان لیگ خضرالله ترابی
شهرداری تبریز – شهرداری ارومیه
داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد ابراهیم زاده
ناظر داوری نادر انصاری، نماینده سازمان لیگ احمد بندری
دورنای ارومیه – کاله مازندران
داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی
ناظر داوری حمید فاضلی، نماینده سازمان لیگ یونس حسن زاده
فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین
داور اول محمد شاهمیری، داور دوم میثم پارسه
ناظر داوری احمد دامغانی نژاد، نماینده سازمان لیگ حمید حق بین
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