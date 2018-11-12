داوران و ناظران هفته هفتم لیگ برتر والیبال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال روز چهارشنبه ۲۳ آبان ماه برگزار خواهد شد.

اسامی داوران، ناظران داوری و نمایندگان سازمان لیگ در این هفته از مسابقات به شرح زیر است:

شهروند اراک – خاتم اردکان

داور اول محمد عشقدوست، داور دوم قادر صادقی

ناظر داوری امیر صداقت، نماینده سازمان لیگ اسماعیل صباغ

پیکان تهران – شهرداری گنبد

داور اول حمید راهجردیان، داور دوم امید فولادی وندا

ناظر داوری امیدوار حاتمی، نماینده سازمان لیگ غفار درخشنده

عقاب نهاجا – پیام خراسان

داور اول بهروز جعغری، داور دوم اصغر میرزایی

ناظر داوری محمود کشفی، نماینده سازمان لیگ خضرالله ترابی

شهرداری تبریز – شهرداری ارومیه

داور اول مسعود ذوقی، داور دوم محمد ابراهیم زاده

ناظر داوری نادر انصاری، نماینده سازمان لیگ احمد بندری

دورنای ارومیه – کاله مازندران

داور اول مرتضی اکرمی، داور دوم مهدی نویدی

ناظر داوری حمید فاضلی، نماینده سازمان لیگ یونس حسن زاده

فولاد سیرجان ایرانیان – شهرداری ورامین

داور اول محمد شاهمیری، داور دوم میثم پارسه

ناظر داوری احمد دامغانی نژاد، نماینده سازمان لیگ حمید حق بین