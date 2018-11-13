آرش دادگر نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر که چندی پیش نمایش «او» را در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد و قصد داشت اجرای آن را در سالنی دیگر ادامه دهد، به خبرنگار مهر گفت: اجرا کردن تئاتر کار وحشتناکی شده و آنقدر که باید از هزینهکردها وحشت داشت، دستمزد بازیگران وحشتناک نیست. الان به سمت سالنهای خصوصی رفتن هزینههای بالایی دارد.
وی اظهار کرد: در حال حاضر نمیتوان برای تولید یک اثر نمایشی برآورد هزینه مشخصی داشت. شرایط ادامه اجرای نمایش «او» بعد از اجرا در تماشاخانه ایرانشهر، به همین دلیل فراهم نشد.
دادگر درباره پروژه تئاتری «مکبث» که طی ۲ سال اخیر دغدغه اصلی او برای تولید و اجرا بوده، یادآور شد: میخواستم از اول آبان پروژه «مکبث» را شروع کنم ولی نمیدانستم به بازیگران باید چه چیزی درباره مکان و زمان اجرای نمایش بگویم زیرا برای سال آینده در تئاتر شهر و تماشاخانه ایرانشهر نوبت اجرایی ندارم.
این هنرمند تئاتر تأکید کرد: من نمیتوانم در سالنهای خصوصی تئاتر به صورت همزمان با ۲ یا ۳ نمایش دیگر، «مکبث» را روی صحنه ببرم زیرا در آن شرایط نمیتوانم کار تجربی انجام دهم. به گونهای هم نمیتوانم کار کنم که گویی تئاتر همچون عابربانک شخصیام است. من به خاطر تجربی کارکردن حاضرم از خیلی چیزها بگذرم.
وی در پایان سخنان خود درباره دیگر فعالیتهایی که در زمینه تئاتر انجام میدهد، گفت: در حال حاضر در شهر شیراز به عنوان یکی از داوران جشنواره تئاتر استانی حضور دارم.
نظر شما