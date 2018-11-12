تیم شهرداری گرگان به یک بازیکن خارجی دیگر نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کلاسنگیانی بعدازظهر دوشنبه در آئین معارفه «پری پتی» بازیکن آمریکایی جدید تیم بسکتبال شهرداری گرگان، اظهار کرد: در روند تشکیل تیم سعی کردیم از بازیکنان داخلی استفاده کنیم که به دلیل درخواستهای بالا از سوی بازیکنان این اتفاق رخ نداد و به سمت جذب بازیکن خارجی رفتیم.
وی افزود: «پری پتی» گارد راس ۳۰ ساله آمریکایی است که در اروپا، آمریکای چنوبی و آسیا سابقه بازی دارد و امیدوارم با جذب وی مشکل ما در پست گارد راس برطرف شود.
سرمربی تیم بسکتبال شهرداری گرگان با بیان اینکه ما یک تیم با بازیکنان باکیفیت هستیم، گفت: تمام تلاش ما این بود با بودجهی که در اختیار داریم بهترین تیم را روانه مسابقات کنیم و با جذب بازیکن خارجی میخواهیم نتایج خوبی بگیریم.
کلاسنگیانی تصریح کرد: امسال تمام اهالی بسکتبال، مسئولان، هواداران و رسانههای گرگان دست به دست هم دادهاند تا بسکتبال گرگان به جایگاه واقعیاش بازگردد.
وی در خصوص جذب بازیکن خارجی دیگر یادآور شد: با توجه به وقفه لیگ به دلیل حضور تیم ملی در انتخابی جام جهانی، به دنبال جذب بازیکن خارجی دوم هم هستیم تا در صورت امکان این اتفاق رخ دهد.
به گفته وی، اگر میخواهیم جزو تیمهای برتر لیگ باشیم نیاز به یک بازیکن خارجی دیگر داریم و با توجه به حمایت شهردار و اعضای شورای شهر امیدوار به افزایش بودجه و بستن تیم قدرتمندتری هستیم.
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