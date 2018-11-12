باستان شناسان آلمانی در ربع رشیدی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی آبدار ظهر امروز در نشست خبری با حضور خبرنگاران در مورد جزئیات این تفاهم نامه گفت: مجموعه ربع رشیدی تبریز اهمیت بسیار زیادی برای پژوهشگران خارجی دارد و در این راستا تفاهم نامه مشترک چهار جانبه بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شهرداری تبریز، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و موسسه آلمانی منعقد شده است.

وی ادامه داد: توافق زمانی صورت گرفته ۲۸ ماه است و امیدواریم در طی این مدت بخش اعظمی از کاووش ها انجام شود.

ابدار تصریح کرد: بر اساس این توافق نامه موسسه آلمانی با تکنولوژی و تجهیزات جدید اقدامات باستان شناسی خود را در مجموعه تاریخی و علمی ربع رشیدی آغاز کرده است.

مدیر کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی در مورد اعتبارات اختصاص یافته به این پروژه گفت: مبلغ ۵۰۰میلیون تومان از سوی شهرداری تبریز به این پروژه تعلق گرفته و مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سازمان میراث فرهنگی اعتبار اختصاص داده شده است.

آبدار در ادامه از رشد دو درصدی اقامت گردشگران خارجی در تبریز خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۸ درصد اقامت در هتل ها مربوط به گردشگران خارجی بود که امسال با دو درصد افزایش به ۲۰درصد رسیده است.

وی با اشاره به آمارهای هفت ماهه سال جاری خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال جاری ۹۸ هزار و ۶۰۰ نفر در هتل های تبریز اقامت داشته اند.