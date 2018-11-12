به گزارش خبرنگار مهر، سعید بشرخواه بعد از ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده اردبیل اضافه کرد: زنان خانه‌داری که دارای کمتر از ۵۰ سال سن هستند، می‌توانند با مراجعه به سازمان تأمین اجتماعی اقدام به ثبت‌نام برای بیمه مشاغل خانگی کرده و از مزایای بسیار مناسب آن بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به اینکه انتظارات عمومی جامعه از تأمین اجتماعی در قالب ارائه خدمات حمایتی است، افزود: متأسفانه بسیاری از بانوان خانه‌دار هزینه بیمه مشاغل خانگی را بالا دانسته و استقبال چندان مناسبی از آن به عمل نمی‌آورند و این در شرایطی است که با اطلاع از مزایای این طرح و آینده‌نگری می‌توان به بسیاری از مشکلات غیرقابل پیش‌بینی فائق آمد.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان تصریح کرد: با وجود اینکه بیمه مشاغل خانگی زنان خانه‌دار دارای سابقه ۱۰ ساله در کشور بوده، اما در استان اردبیل اطلاعات چندانی در خصوص نحوه بیمه بانوان و مزایای آن وجود ندارد و به همین دلیل تاکنون استقبال بسیار ضعیفی را شاهد بودیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین رویکردهای سازمان تأمین اجتماعی، ایجاد جاذبه در بین مخاطبان برای بهره‌گیری از بیمه مشاغل خانگی است، یادآور شد: بسیاری از مزایایی که در بیمه مشاغل اجباری وجود دارد، در بیمه مشاغل خانگی بانوان نیز وجود دارد.

بشرخواه از اعلام آمادگی ۴۷۴ نفر از بانوان خانه‌دار اردبیلی در طرح بیمه مشاغل خانگی خبر داد و ادامه داد: در هفت ماه ابتدایی سال شاهد رشد ۱۳ درصدی آمار بیمه‌شدگان بانوان در حوزه بیمه مشاغل خانگی بودیم.