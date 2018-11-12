  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۶:۳۵

در جمع دانشجویان دانشگاه شهید ستاری؛

خلبان نصیرزاده بر ضرورت تقویت بنیه علمی نهاجا تاکید کرد

خلبان نصیرزاده بر ضرورت تقویت بنیه علمی نهاجا تاکید کرد

فرمانده نیروی هوایی ارتش بر ضرورت تقویت بنیه علمی و تلاش بیش از پیش دانشجویان برای آمادگی علمی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدیدی 4 ساعته از پژوهشگاه ها، کارگاه های تحقیقاتی، پروژه های در دست اجرا و بخش های مختلف دانشگاه شهید ستاری بازدید کرد.

بنابراین گزارش فرمانده نیروی هوایی در این بازدید، بمدت ۲ ساعت با تعدادی از دانشجویان دیدار و ضمن استماع مشکلات و دغدغه های آنها، به پاره ای از مشکلات در محل رسیدگی و دستورات لازم را برای رفع آن ها صادر کردند.

 در این دیدار امیر نصیرزاده با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی و تلاش بیش از پیش برای آمادگی علمی لازم برای حضور موثر و فعال در نیروی تجهیزات محور هوایی، افزود: باید فعالیت های ورزشی توسط دانشجویان جدی گرفته شود.

وی با اظهار خرسندی از دیدار چهره های مصمم و در عین حال معصوم و پاک دانشجویان، بر مراقبت از این معصومیت و پاکی با شرکت در فعالیت های مذهبی و پرهیز از بسترهای آسیب های اخلاقی تاکید کردند.

کد مطلب 4456517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار