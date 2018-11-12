خلبان نصیرزاده بر ضرورت تقویت بنیه علمی نهاجا تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در بازدیدی 4 ساعته از پژوهشگاه ها، کارگاه های تحقیقاتی، پروژه های در دست اجرا و بخش های مختلف دانشگاه شهید ستاری بازدید کرد.

بنابراین گزارش فرمانده نیروی هوایی در این بازدید، بمدت ۲ ساعت با تعدادی از دانشجویان دیدار و ضمن استماع مشکلات و دغدغه های آنها، به پاره ای از مشکلات در محل رسیدگی و دستورات لازم را برای رفع آن ها صادر کردند.

در این دیدار امیر نصیرزاده با تاکید بر ضرورت تقویت بنیه علمی و تلاش بیش از پیش برای آمادگی علمی لازم برای حضور موثر و فعال در نیروی تجهیزات محور هوایی، افزود: باید فعالیت های ورزشی توسط دانشجویان جدی گرفته شود.

وی با اظهار خرسندی از دیدار چهره های مصمم و در عین حال معصوم و پاک دانشجویان، بر مراقبت از این معصومیت و پاکی با شرکت در فعالیت های مذهبی و پرهیز از بسترهای آسیب های اخلاقی تاکید کردند.