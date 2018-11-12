سد کوهرنگ بدلیل دعواهای بچه گانه متوقف شده بود/ضرورت بازچرخانی آب

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهرعلیزاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هزینه بازچرخانی آب در زاینده‌رود حدود ۳۰۰ میلیارد تومان است، عنوان اظهار داشت: این طرح تنها نیازمند در نظر گرفتن میزان اندکی آب است اما باید تمهیدات قانونی در نظر گرفته شود تا آب وارد شهر اصفهان شود.

وی افزود: طبیعی است که در ابتدای امر به دلیل نفوذ آب به برخی آبخوان‌ها سطح رودخانه همچنان آب جاری نخواهد بود و با اجرای این طرح حدود ۹ ماه طول می‌کشد تا آب در رودخانه زاینده رود در بخش شهر اصفهان جاری شود.

جلوگیری از برداشت‌های غیر قانونی بالادست زاینده رود نیازمند نظارت جدی است

استاندار اصفهان با اشاره به اینکه در انتقال آب از سد چم‌آسمان از ۶۹ دهانه حوضه آبریز زاینده‌رود آب برداشت می‌شود که جلوگیری از برداشت‌های غیر قانونی نیازمند نظارت جدی است، بیان داشت: طبیعی است که اجرای تمامی طرح‌های هفت‌گانه برای احیای زاینده رود ضرورت دارد که در بخشی از این طرح با اجرای سد سوم کوهرنگ، طرح بهشت‌آباد و طرح انتقال آب از خلیج فارس ۵۶۰ میلیون متر مکعب آب به ۴۵۰ میلیون متر مکعب آب کنونی اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: بدین ترتیب یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب برای اصفهان فعلاً کافی خواهد بود تا زمانی که از بحران خشکسالی عبور کنیم.

ادامه داد: موضع گیری‌هایی که در ارتباط با طرح بازچرخانی آب انجام شد تا حدودی طبیعی بود و حتی نخبگان و کارشناسان محیط زیست ایراداتی در طول این مدت وارد کردند که شاید همه اینها ناشی از عجله در طرح موضوع بود.

قرار نییست پسابی در رودخانه زاینده رود جاری شود

مهرعلیزاده گفت: قرار نیست پساب در رودخانه زاینده رود جاری شود، برخی بسیار درباره این موضوع و معضلات و بیماری‌های ناشی از بازچرخانی پساب نگرانی داشتند که درست نبود.

وی با بیان اینکه سد کوهرنگ به دلیل دعواهای بچه گانه و نه کمبود بودجه متوقف شده بود، ابراز داشت: پروژه‌های کشور تماما دارای زمان بندی هستند، پروژه‌های هفت گانه احیای زاینده رود نیز همگی آماده اجرا هستند و هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این پروژه‌ها وجود ندارد.

استاندار اصفهان با توجه به راه‌اندازی نشدن قول‌های استاندار مبنی بر خطوط هوایی جدید ابراز داشت: گران شدن ارز و مشکلات آن موجب شد تا شش خط هوایی لازم راه اندازی نشود.

طرح بازچرخانی آب ارتباطی با سرمایه گذار خاص ندارد

وی در پاسخ به سوالی درباره ارتباط طرح بازچرخانی آب و ارتباط با سرمایه گذار خاص در ناژوان ابراز داشت: من هیچ سرمایه‌گذار مشخصی در این ارتباط را نمی‌شناسم، از ابتدای طرح‌ریزی هدف ما تنها کمک به جاری ساختن آب در زاینده رود بوده است.