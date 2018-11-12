به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال پدیده خراسان با یحیی گل محمدی در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته و توانسته در پایان هفته دوازدهم صدر جدول را به خود اختصاص دهد. سرمربی این تیم در خصوص آخرین شرایط پدیده با بیان اینکه از نداشتن بازیکن ملی پوش خوشحال است، گفتگویی با سایت باشگاه پدیده انجام داده است.

* صدر نشینی در لیگ برتر چطور است؟

-باید بگویم که کار سختی را تا اینجای رقابتها انجام دادیم و نتیجه اش برایمان فعلا شیرین بوده است. هر چند که باید بگویم این صدرنشینی با تلاش بازیکنان و سایر همکارانم در کادر فنی، مدیران باشگاه و سایر اعضا باشگاه و البته حمایت های بی چون چرای هواداران به ثمر آمده است.

* به هر شکل نتایج تیم پدیده خیلی خوب بوده است؟

- همانطور که گفتم این نتیجه تلاش بچه ها و لطف خدا بوده است. امیدوار هستم این روندمان همینطور ادامه پیدا کند و مردم شاد شوند.

* فکر می کنید این روند تا چه زمانی ادامه داشته باشد؟

- تا هر زمانی که تلاش کنیم و حمایت شویم. تیم ما واقعا از هفته اول با مشکلات بسیار زیادی روبرو بود و هنوز هم برخی از این مشکلات باقی است. می خواهم بگویم اگر مدیران شهری و استانی یعنی شهرداری و استانداری پای کار نمی آمدند، تیم ما به کلی بهم می ریخت و صدرنشینی را از چند هفته قبل از دست رفته باید می دیدیم. اما خوشحالم که با حمایت و مطالبه مردم مشهد و خراسان، مسئولان پای کار آمدند و کمک های خوبی به تیم داشتند که قول داده اند ادامه دار خواهد بود و امیدوارم این اتفاق بیفتد.

* خیلی ها می خواهند بدانند چرا بازی شما با استقلال تهران برگزار نشد؟

- باید بگویم این سئوال را هم من از سازمان لیگ دارم که در این باره شفاف سازی کنند. بالاخره این بازی حق تیم ما بود و حق هواداران. زمانی که شایعه لغو بازی به گوش ما رسید، با سازمان لیگ تماس گرفتیم و آنها اعلام کردند که صد درصد بازی برگزار می شود، اما درست روز قبل از تعطیلات آخر ماه صفر اعلام کردند که بازی لغو شده است.

* یعنی فکر می کنید موضوع مشغله نیروی انتظامی درست نبوده است؟

- اولا که هنوز سازمان لیگ در این خصوص شفاف سازی نکرده است. من باید از استاندار خراسان رضوی و همچنین آقای پژمان فر نماینده مردم مشهد برای پیگیری این موضوع تشکر کنم. طبق صحبت ها و رایزنی هایی که آقای پژمان فر انجام دادند نیروی انتظامی هیچ مشکلی برای برگزاری این بازی نداشته است، حالا این سئوال پیش می آید که چه کسی به خود اجازه داده تا اقتدار نیروی انتظامی را به خاطر یک فوتبال زیر سئوال ببرد؟

* تصورتان این است که با لغو این بازی به دنبال خروج استقلال از بحران بوده اند؟

- من حرفم این است که اگر همین شرایط برای تیم استقلال برعکس بود قطعا و یقینا لحظه ای اجازه تاخیر در بازی را نمی دادند، چه برسد به لغو آن. همه می دانند که شرایط استقلال با تاخیری که در این بازی به وجود آمد، بهتر خواهد شد و به نوعی کمک به این تیم بوده است.

* با این شرایط برنامه ریزی تیم شما هم به هم خورده است؟

- قطعا همین است. ما از هفته گذشته که با نساجی بازی کردیم تا اوایل آذر ماه یعنی در حدود ۲۲ یا ۲۳ روز هیچ مسابقه دیگری نداریم. در حالی که اگر بازی با استقلال انجام می شد این زمان به دو هفته کاهش پیدا می کرد.

* حالا در این مدت طولانی بازی دوستانه ای هم در مشهد خواهید داشت؟

- متاسفانه به دلیل اینکه در مشهد تیم لیگ برتری، حتی دسته یکی وجود ندارد کار ما برای انجام بازی های تدارکاتی قوی بسیار سخت است. با این حال قرار است با هماهنگی که انجام دادیم روز چهارشنبه در ورزشگاه امام رضا (ع) یک بازی دوستانه سبک با یکی از تیم های مشهد داشته باشیم. بعد از آن به تهران می رویم. تا بتوانیم با برخی از تیم های لیگ برتری بازی دوستانه داشته باشیم و بعد از آن دوباره به مشهد بازگردیم.

* با توجه به شروع سرما در مشهد والبته بارندگی به نظر می رسد زمین تمرین تیم هم چندان شرایط خوبی ندارد؟

- درست است. متاسفانه زمین تمرین ما در منزل آباد مشهد دیگر کیفیتی ندارد و باید به آن استراحت بدهیم. استاندار خراسان رضوی در این باره به ما قول داده بود که این مشکل را حل کند و فکر می کنم به مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرده بود، اما متاسفانه این مشکل پابرجاست و باید بگویم که تیم ما زمین تمرین ندارد. البته در مشهد به طور کلی زمین چمن با کیفیت و مرغوب خیلی تعدادش کم است و این نیز دردسر دیگری را برای ما ایجاد کرده است.

* چرا از استادیوم امام رضا(ع) استفاده نمی کنید؟

- ابتدا باید از مسئولان تربیت بدنی آستان قدس رضوی بابت بهبود و بهسازی کیفیت چمن ورزشگاه نسبت به قبل تشکر کنم. اما در موضوع استفاده از زمین چمن ورزشگاه باید بگویم که ما چندین بار این موضوع را مطرح کردیم که زمین چمن این استادیوم را برای تمرینات تیم حتی یک روز در هفته در اختیارمان بگذارند، اما این کار انجام نشده است. فکر نمی‌کنم استادیومی با این عظمت برای برگزاری یک جلسه تمرین آسیبی به آن وارد شود. متاسفانه برای برگزاری یک جلسه تمرین سبک پیش از انجام بازی های رسمی هم اجازه ورود به ما نمی دهند، شرایطی که برای ما به عنوان تیم میزبان است کاملا شبیه به تیم های میهمان و شاید بدتر از آنها هم باشد.

* در هفته های اخیر مردم مشهد حمایت خوبی از تیم شما داشته اند و حسابی ورزشگاه امام رضا(ع) را برای تشویق پر می کنند.

- این لطف مردم است. همانطور که اشاره کردم بخش اعظمی از مشکلات تیم به دلیل مطالبه گری همین هوادارنمان و مردم مشهد و خراسان رقم خورده است. واقعا باید از آنها تشکر کنم چرا که انگیزه ای دوچندان به ما می دهند. امیدوار هستم که دوستان برنامه ریز مسابقات و فدراسیون فوتبال به دغدغه های هواداران سایر تیم ها مثل تیم پدیده هم بیشتر توجه کند. این طور نباشد که خدای نکرده بین هواداران فرق قایل شوند.

* لیست تیم ملی هم دوباره اعلام شد و بازهم بازیکنی از تیم شما در بین نفرات کی روش حضور نداشت؟

- قبلا هم در این باره صحبت کردم. من واقعا از این اتفاق خوشحال هستم و فکر می‌کنم این باعث می شود تا بازیکنان من به عنوان صدرنشین رقابت های لیگ تلاش بیشتری کنند تا بتوانند خودشان را بیشتر نشان بدهند تا شاید به تیم ملی هم دعوت شوند.