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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۱۸:۱۷

در واکنش به بمباران مراکز درمانی؛

قاسمی: ایران عمیقا نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است

قاسمی: ایران عمیقا نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است، گفت: پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در این کشور مسئولیتی تاریخی برای جهان امروز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحولات روزهای اخیر در یمن و وخامت شرایط در این کشور بویژه بمباران بی وقفه منازل و مراکز درمانی در الحدیده توسط جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شرایط بسیار دشواری که در نتیجه این حملات برای ساکنین این شهر ایجاد شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران وضعیت وخیم انسانی در یمن و تحولات روزهای اخیر در بندر الحدیده است و عامل بروز چنین وضعیت وخیم و غیرانسانی را بی توجهی متجاوزین به هشدارها و نگرانی های جامعه بین المللی می داند که با توجیهات‌ ناشی از توهمات و بهانه های بی اساس حدود ۴ سال است که این کشور و مردم بی دفاع و بی گناه آنرا زیر آماج حملات و بمباران جنگنده ها قرار داده اند.

قاسمی با اشاره به موضعی که اخیرا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص شرایط فعلی یمن داشته است، افزود: ابراز نگرانی و خشم خانم باشلِت نسبت به اوضاع وخیم یمن و آمار بالای تلفات انسانی در این کشور و اینکه این مقام سازمان ملل خواستار پایان رنج غیرنظامیان شده است، بجا و منطبق با واقعیات تلخی است که در یمن در حال وقوع است و جامعه جهانی باید آن را جدی بگیرد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تجاوز به این کشور همواره خواستار آن بوده و با توجه به شرایط کنونی، علاوه بر مسئولیت های سیاسی و حقوقی کشورها و جامعه بین المللی و سازمان ها و نهادهای بین المللی، همگی دارای مسئولیت اخلاقی اند که برای پایان تجاوز متجاوزین به یمن، اراده جدی نشان دهند و اقدامات عملی انجام دهند.

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تاسف از تعویق مجدد گفتگوهای یمنی ـ یمنی، اظهار داشت: متاسفانه تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرگاه تلاش های جامعه بین المللی برای آغاز گفتگوهای یمنی ـ یمنی نزدیک به تحقق بوده است عربستان سعودی و امارات با تشدید تجاوزات خود به یمن، در مسیر این گفتگوها سنگ اندازی کرده و مانع انجام آن شده اند.

 قاسمی در پایان با تاکید بر ضرورت اقدامات فوری برای پایان بخشیدن به بحران انسانی در یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران سالهاست طرح پیشنهادی خود برای پایان بحران یمن را با رویکردی کاملا انساندوستانه ارائه کرده و همچنان بر این طرح و رویکرد تاکید می کند و آمادگی خود را برای همکاری با جامعه بین المللی برای کمک به بهبود شرایط انسانی در یمن اعلام می کند و عمیقا معتقد است که تلاش برای پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در این کشور مسئولیتی تاریخی برای جهان امروز است و باید هر چه زودتر شرایط توقف تجاوز و کمک به مردم یمن فراهم گردد.

کد مطلب 4456619
محمد مهدی ملکی

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