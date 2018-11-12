قاسمی: ایران عمیقا نگران شرایط وخیم انسانی در یمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به تحولات روزهای اخیر در یمن و وخامت شرایط در این کشور بویژه بمباران بی وقفه منازل و مراکز درمانی در الحدیده توسط جنگنده های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و شرایط بسیار دشواری که در نتیجه این حملات برای ساکنین این شهر ایجاد شده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران عمیقا نگران وضعیت وخیم انسانی در یمن و تحولات روزهای اخیر در بندر الحدیده است و عامل بروز چنین وضعیت وخیم و غیرانسانی را بی توجهی متجاوزین به هشدارها و نگرانی های جامعه بین المللی می داند که با توجیهات‌ ناشی از توهمات و بهانه های بی اساس حدود ۴ سال است که این کشور و مردم بی دفاع و بی گناه آنرا زیر آماج حملات و بمباران جنگنده ها قرار داده اند.

قاسمی با اشاره به موضعی که اخیرا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص شرایط فعلی یمن داشته است، افزود: ابراز نگرانی و خشم خانم باشلِت نسبت به اوضاع وخیم یمن و آمار بالای تلفات انسانی در این کشور و اینکه این مقام سازمان ملل خواستار پایان رنج غیرنظامیان شده است، بجا و منطبق با واقعیات تلخی است که در یمن در حال وقوع است و جامعه جهانی باید آن را جدی بگیرد و جمهوری اسلامی ایران از آغاز تجاوز به این کشور همواره خواستار آن بوده و با توجه به شرایط کنونی، علاوه بر مسئولیت های سیاسی و حقوقی کشورها و جامعه بین المللی و سازمان ها و نهادهای بین المللی، همگی دارای مسئولیت اخلاقی اند که برای پایان تجاوز متجاوزین به یمن، اراده جدی نشان دهند و اقدامات عملی انجام دهند.

سخنگوی وزارت خارجه با ابراز تاسف از تعویق مجدد گفتگوهای یمنی ـ یمنی، اظهار داشت: متاسفانه تجربه سالهای اخیر نشان داده است هرگاه تلاش های جامعه بین المللی برای آغاز گفتگوهای یمنی ـ یمنی نزدیک به تحقق بوده است عربستان سعودی و امارات با تشدید تجاوزات خود به یمن، در مسیر این گفتگوها سنگ اندازی کرده و مانع انجام آن شده اند.

قاسمی در پایان با تاکید بر ضرورت اقدامات فوری برای پایان بخشیدن به بحران انسانی در یمن گفت: جمهوری اسلامی ایران سالهاست طرح پیشنهادی خود برای پایان بحران یمن را با رویکردی کاملا انساندوستانه ارائه کرده و همچنان بر این طرح و رویکرد تاکید می کند و آمادگی خود را برای همکاری با جامعه بین المللی برای کمک به بهبود شرایط انسانی در یمن اعلام می کند و عمیقا معتقد است که تلاش برای پایان بخشیدن به فاجعه انسانی در این کشور مسئولیتی تاریخی برای جهان امروز است و باید هر چه زودتر شرایط توقف تجاوز و کمک به مردم یمن فراهم گردد.