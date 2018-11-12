به گزارش خبرگزاری مهر، آتش نشانی خرم آباد جزئیات جدید از سقوط دختر خرم‌آبادی در چاهک آسانسور را اعلام کرد.

حمید علیرضایی رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد، اظهار داشت: ساعت ۱۶ و ۵۴ دقیقه امروز دوشنبه خبری مبنی بر سقوط یک نفر از ساکنین بلوک D۳۳ خیابان مهر شش، فاز یکم مسکن مهر کمالوند در چاهک آسانسور این بلوک به سامانه ۱۲۵ ستاد فرماندهی این سازمان اطلاع رسانی شد.

وی، ادامه داد: پس از اطلاع از این حادثه سریعا تیم های عملیاتی از ایستگاه امداد و ایستگاه شماره دو این سازمان به همراه خودرو سبک فرماندهی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد، تصریح کرد: تیم های عملیاتی سازمان پس از رسیدن به محل سریعا اقدامات لازم را برای خارج کردن جسد فرد فوت شده از چاهک آسانسور انجام دادند، سپس با هماهنگی نیروی انتظامی جسد فرد فوت شده تحویل عوامل آرامستان حاضر در محل برای انتقال داده شد.

علیرضایی، گفت: فرد فوت شده خانمی جوان و بر اساس گفته خانواده حدود ۲۸ سال سن داشته که از طبقه سوم در چاهک آسانسور سقوط کرده و در دم فوت شده است.

وی، ادامه داد: علت حادثه توسط کارشناسان در دست بررسی است.