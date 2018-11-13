سایه قانون بازنشستگی و دو تابعیتی بر کرمان افتاد/ معمای یک صندلی

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: عدم معرفی به موقع استاندار کرمان توسط وزارت کشور، چابکی و پویایی مدیران را در دید مردم کرمان زیر سوال برده است، حالا دیگر بعد از تذکرهای متوالی مسئولان استان و بی توجهی از سوی دولت، عدم معرفی استاندار به سوالی تبدیل شده که هیچ کس حتی نمایندگان مجلس هم برای آن جوابی ندارند.

نکته جالب توجه اینکه بنا به مطلبی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در یکی از جلسات مطبوعاتی مطرح کرده است، حالا دیگر سرپرست استانداری کرمان نیز خواستار تعیین تکلیف معرفی استاندار استانی است که لقب بزرگترین استان کشور را یدک می کشد.

سوال مردم کرمان از رئیس جمهور

آنچه مشخص است رقابت برای تصدی این سمت هر چقدر هم فشرده باشد، نباید انتخاب یک فرد شش ماه طول می کشید، آن هم در زمانی که کشور با موانع متعدد اقتصادی ناشی از تحریمها دست و پنجه نرم می کند و مردم از مسئولان انتظار دارند به خواسته هایشان در سطوح مختلف جواب داده شود. حالا سوال مردم کرمان از وزارت کشور و رئیس جمهور یک پرسش کاملا مشخص است؛ «چرا انتخاب استاندار کرمان شش ماه طول کشیده است و چه جریانی در این زمینه نقش داشته است»؟

از هشتم خرداد ماه که استاندار سابق استعفا کرد آنقدر فرصت بوده که مدیران دولت بتوانند دو دلی را کنار بگذارند و استاندارشان را معرفی کنند، نکته جالب اینکه هنوز هم از سرپرست فعلی به عنوان گزینه اصلی استانداری نام برده می شود اما وی هنوز حکم خود را دریافت نکرده است.

گمانه زنی های سیاسی

در ابتدا این گمانه زنی وجود داشت که دولت منتظر ابلاغ قانون منع به کار گیری بازنشسته ها است اما این قانون نیز ابلاغ شد و خبری از معرفی استاندار نشد. یکی از رسانه های محلی کرمان از قول پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس نوشته است « احتمالا وزارت کشور منتظر به پایان رسیدن مجوز موقت اقامت فدایی در کانادا است که تا پایان شهریورماه به پایان می‌رسد.» اما با گذر از شهریور فصل معرفی استاندار کرمان فرا نرسید.

یکی از فعالان اصلاح طلب کرمان نیز این گمانه را مطرح کرده که جریان کارگزاران به دنبال معرفی گزینه خود است و دولت گزینه های دیگری از بین استانداران و به صورت ویژه استاندار کرمانشاه دارد.

اگر استاندار در هفته جاری معرفی نشود طرح سوال از وزیر کشور کلید می خورد

بعد از تذکرهای امام جمعه و نماینده ولی فقیه در کرمان به وزرات کشور حالا پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان کارد به استخوانش رسیده و عدم معرفی استاندار را سوال برانگیز می داند و می گوید: انتظار داریم تکلیف استاندار کرمان در هفته جاری مشخص شود و وزارت کشور باید بداند مردم کرمان نه استاندار سیاسی می خواهد و نه غیر اقتصادی.

حاشیه های سیاسی در کرمان جایی ندارد و از سوی دیگر دنبال افراد غیر بومی هم نیستیم ما فردی را میخواهیم که کار کند و مسیر اقتصاد مقاومتی را ادامه دهد وی می افزاید: حاشیه های سیاسی در کرمان جایی ندارد و از سوی دیگر دنبال افراد غیر بومی هم نیستیم ما فردی را میخواهیم که کار کند و مسیر اقتصاد مقاومتی را ادامه دهد.

پور ابراهیمی می گوید: اگر این هفته استاندار تعیین تکلیف نشود هفته آینده طرح سوال از وزیر کشور در مجلس کلید خواهد خورد.

وی با انتقاد از بلاتکلیفی استان کرمان بیان کرد: ما دو نکته داریم اول دنبال استاندار غیر بومی نیستیم و دوم اینکه استاندار سیاسی هم نمی خواهیم.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز در خصوص استاندار کرمان به خبرنگار مهر گفت: زمان انتخاب استاندار طولانی شده و مردم کرمان خواستار تعیین تکلیف هستند.

استانداران از بین معاونان انتخاب می شوند

حسین امیری بیان کرد: با توجه به اینکه تعدادی از استانداران با استناد به قانون باید تغییر کنند وزارت کشور انتخاب استاندار از بین معاونان توانمند را در دستور کار قرار داده است.

در حالیکه این سوال در ذهن ها شکل گرفته که آیا ادامه سرپرستی در استاندارای کرمان قانونی است این انتظار از نماینده های مجلس وجود دارد که در مقابل فرصت سوزی که ایجاد شده است عکس العمل نشان دهند.

به رئیس جمهور نامه فرستادیم

در همین خصوص احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در پاسخ خبرنگار مهر گفت: ما مدتهاست هر روز وعده هایی را در خصوص انتخاب استاندار کرمان شنیده ایم اما هنوز استاندار معرفی نشده است.

وی تصریح کرد: ما با آقای جهانگیری و برخی وزار صحبت کردیم و خواستار تعیین تکلیف استاندار کرمان شدیم کرمان با خشکسالی، محرومیت، مشکلات اقتصادی مواجه است و برای حل این مشکلات باید استاندار کرمان مشخص شود.

محمدی می افزاید که نامه ای هم برای رئیس جمهور نوشته شده است و گلایه مردم و نمایندگان به ایشان منتقل شده است.

در بخشهایی از این نامه نوشته شده است که « علیرغم پیگیری‌های متعدد نمایندگان انتظار نمی‌رفت که این مدیریت چند ماه معطل بماند که متأسفانه این اتفاق افتاده است؛ نمایندگان استان همان هفته اول بعد از استعفای آقای رزم حسینی، نظر مشورتی خود را به وزارت کشور اعلام کردند و مقرر شد بر اساس صلاحدید وزارت معرفی استاندار صورت گیرد»

به نظر می رسد بعد از گذشت شش ماه حالا نمایندگان مجلس در خواست مردم استان را برای رفع بلاتکلیفی استانداری کرمان را درک کرده و در صورت عدم معرفی استاندار در روز چهارشنبه هفته جاری، سوال از وزیر کشور را در دستور کار قرار خواهند داد.