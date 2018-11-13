دولت نتانیاهو باید هزینه جنایت اخیر در خانیونس را بپردازد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- محمد فاطمی زاده: در پی عملیات نفوذ ارتش رژیم صهیونیستی به داخل غزه که با هدف ترور یکی از فرماندهان گردان‌های عزالدین قسام انجام گرفت، پرسش های متعددی در محافل سیاسی درباره علت پشت پرده این رویداد به وجود آمده است.

طی روزهای اخیر مسئله آتش بس در غزه با تفاهم رژیم صهیونیستی و مصر در حال نهایی شدن بود، در این روند نیز کشورهای متعددی نقش آفرینی کرده بودند و کابینه رژیم صهیونیستی نیز با این مسئله همراهی نشان می داد. سوالی که پیش می آید این است چرا در چنین شرایطی اتفاق شامگاه یکشنبه می افتد و به ناگاه یک یگان وابسته به ارتش اسرائیل وارد غزه شده و اقدام به یک عملیات ترور می کند.

از سوی دیگر حماس شامگاه یکشنبه اعلام کرد که نظامیان صهیونیست در پوشش شهروندان عادی توانستند وارد غزه شده و نورالدین برکه فرمانده قسام در منطقه خانیونس را ترور کنند، آنها پس از عملیات ترور سعی بر فرار از غزه را داشتند که در دام نیروهای قسام گرفتار شدند. در این درگیری یک افسر صهیونیست به هلاکت رسید و یک نفر دیگر زخمی شد. در مقابل صهیونیستها برای نجات نظامیان خود مجبور به بمباران غزه شدند که در جریان این بمباران ۷ فلسطینی به شهادت رسیدند.

در همین راستا خبرنگار مهر با «علی برکه» عضو ارشد جنبش حماس فلسطین در لبنان گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می گذرد.

*پشت پرده جنایت اخیر صهیونیست ها در نوار غزه و ترور یکی از رهبران حماس چه بود؟ باتوجه به خبرها طی روزهای اخیر مبنی بر حصول توافق آتش بس این اقدام اسرائیل را چگونه ارزیابی می کنید؟

دشمن صهیونیستی در تحقق اهداف خود طی عملیات امنیتی روز گذشته در خانیونس واقع در نوار غزه شکست خورد. هدف این عملیات حمله به نورالدین برکه فرمانده نظامی قسام بود. دشمن در ربودن وی موفق نشد و گردان های القسام توانستند با این گروه ویژه نظامی صهیونیست درگیر شده و بجنگند و خسارت هایی بر آنها تحمیل کنند.

دشمن صهیونیستی نیز به هلاکت فرمانده این یگان که سرهنگ بود، اعتراف کرد. پس از آن نیروی هوایی صهیونیست ها وارد عملیات شد و برای عقب نشینی این گروه پوشش ایجاد کرد.

صهیونیست ها مجدد یکی از خودروهای به کارگرفته شده را هدف قرار دادند. ما اعلام می کنیم که دشمن صهیونیستی دشمن مکاری است و به دلیل عدم وفای به عهد، به آرام سازی اوضاع نیز پایبند نیست. به همین دلیل نیز نیروهای مقاومت برای آنها کمین گذاشته و عملیات مجرمانه آنها را به شکست کشاندند.

*پاسخ گروه های مقاومت به این تجاوز صهیونیست ها چگونه بود و چه تصمیماتی در این راستا اتخاذ شده است؟

طبیعتا نیروهای امنیتی درباره عملیات امنیتی صهیونیست ها که دیروز انجام گردید، تحقیقاتی را آغاز کرده اند و اتاق عملیات مشترک گروه های مقاومت نیز تصمیم گرفت به دشمن صهیونیستی پاسخ دهد تا اجازه ارتکاب چنین جنایاتی را نداشته باشد.

بنابراین مقاومت پیامی را به دشمن ارسال کرد مبنی بر اینکه پاسخ موشک را با موشک می دهیم و جواب خون، خون است. دشمن هزینه جنایات خود علیه مردم فلسطین را می پردازد.

بر همین اساس نیز عصر امروز دوشنبه گروه های مقاومت از نوار غزه به دشمن صهیونیستی پاسخ دادند و شهرک های صهیونیست نشین واقع در حدود ۴۵ کیلومتری نزدیک غزه را بمباران کرد. دولت نتانیاهو باید هزینه جنایت روز یکشنبه در خانیونس را بپردازد.

*آیا این حمله صهیونیست ها به غزه، با وضعیت داخلی آشفته رژیم اسرائیل ارتباط دارد و نتانیاهو درصدد تحریف افکار عمومی از فسادهای خود است؟

این حمله صهیونیست ها به غزه، به وضعیت داخلی و سیاسی آنها مربوط است؛ نتانیاهو نخست وزیر دشمن و لیبرمن وزیر جنگ او به دنبال کسب پیروزی خوب در نوار غزه هستند اما این موضوع برعکس شد. آنها به دنبال کسب دستاورد بودند تا از آن در انتخابات پارلمانی سال آینده بهره ببرند و از سوی دیگر رئیس ستادکل ارتش اسرائیل نیز که دوره اش رو به پایان است، به دنبال کسب دستاورد علیه مقاومت بود ولی خداوند غالب است.

مقاومت در کمین بود و نقشه های آنها را نقش بر آب کرد. همچنین خسارت هایی به آنها تحمیل و مقاصدشان را رسوا کرد. اکنون مقامات دشمن باید هزینه جنایات خود علیه ملت فلسطین را بپردازند. مقاومت نیز به پاسخ به تجاوزات صهیونیست ها ادامه می دهد و این مقاومت است که تصمیم به توقف درگیری ها می گیرد نه دشمن.