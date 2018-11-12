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۲۱ آبان ۱۳۹۷، ۲۱:۴۷

ایران خواستار اقدام مجامع جهانی برای توقف ماشین ترور صهیونیستهاشد

ایران خواستار اقدام مجامع جهانی برای توقف ماشین ترور صهیونیستهاشد

سخنگوی وزارت خارجه ایران ترور یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی و شهادت تعدادی از مبارزان فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ترور یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین و شهادت جمعی دیگر از مبارزان فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه، ضمن محکوم کردن این جنایات، رژیم صهیونیستی را تجسم عینی تروریسم  دولتی در منطقه توصیف کرد.

وی افزود: سریال ترور و جنایت و تجاوز رژیم اشغالگر قدس با حمایت و تشویق دولت آمریکا و سکوت و همراهی برخی از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.

 قاسمی خواستار مداخله فوری مجامع بین المللی برای توقف ماشین جنگی و ترور رژیم صهیونیستی شد.

کد مطلب 4456762

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