ایران خواستار اقدام مجامع جهانی برای توقف ماشین ترور صهیونیستهاشد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به ترور یکی از فرماندهان مقاومت اسلامی فلسطین و شهادت جمعی دیگر از مبارزان فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه، ضمن محکوم کردن این جنایات، رژیم صهیونیستی را تجسم عینی تروریسم دولتی در منطقه توصیف کرد.

وی افزود: سریال ترور و جنایت و تجاوز رژیم اشغالگر قدس با حمایت و تشویق دولت آمریکا و سکوت و همراهی برخی از کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.

قاسمی خواستار مداخله فوری مجامع بین المللی برای توقف ماشین جنگی و ترور رژیم صهیونیستی شد.