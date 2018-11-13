مخالفت۹۰ درصدی جامعه بسکتبال با رئیس کنونی هیات کردستان

حامد جولایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان کرد: هیات بسکتبال باید پیگیری مسائل و تمهیدات لیگ های کشوری باشد و در جلسه ای هزینه ها را گزارش دهد که بخشی از آن توسط اداره کل و بخش دیگر توسط اسپانسر مهیا خواهد شد اما هیات بسکتبال تا کنون به اداره کل مراجعه نکرده و تنها در بخش بانوان خانم ضرغامیان در جلسه ای میزان هزینه های خود برای شرکت در لیگ برتر را گزارش داده که اداره کل با قسمتی از آن موافقت کرد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در مورد اختصاص سانس تمرینی به بسکتبال در سالن آزادی سنندج، گفت: این سالن مخصوص مسابقات بوده و اگر تیمی که در لیگ های کشوری حضور داشته باشد که درخواست سانس تمرینی را به اداره کل ارجاع دهد سانس مورد نظر در اختیار آنها قرار خواهد گرفت که تا کنون هیات بسکتبال چنین درخواستی به اداره کل تحویل نداده است.

وی در مورد سرنوشت بسکتبال اظهار داشت: معاون ورزش این اداره کل را موظف کرده ام که با رئیس کنونی هیات بسکتبال ارتباط برقرار کرده و تذکرات لازم به وی داده شود اما تا کنون دسترسی به رئیس کنونی هیات نداشته اند و به ناچار مجبور به تغییرات در این هیات خواهیم شد.

جولایی افزود: در جست و جو فردی عضو خانواده بسکتبال برای ریاست این هیات هستیم و جلساتی را نیز در این راستا با خانواده بسکتبال و پیشکسوتان برگزار کرده ایم اما به نتیجه ای نرسیدیم.

وی با بیان اینکه با عدم جوابگویی رئیس کنونی هیات اداره کل به ناچار مجبور به تغییرات در بدنه هیات استان خواهد شد، افزود: اداره کل ورزش و جوانان خواهان انتخاب فردی در داخل بدنه هیات است و انتخاب فردی خارجی برای این اداره هزینه بردار است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با بیان اینکه۹۰ درصد جامعه بسکتبال رئیس کنونی هیات را قبول ندارد، گفت: این فرد توسط خود خانواده بسکتبال انتخاب و اکنون مورد قبول آنها نیست و اداره کل به نظر این افراد احترام می گذارد.

تشکیل دو تیم بسکتبال و فوتبال در لیگ های کشوری مستلزم ۱۰ میلیارد اعتبار است

جولایی در مورد وعده های استاندار کردستان در خصوص تشکیل دو تیم بسکتبال و فوتبال در کردستان، گفت: تاکنون در این مورد با اداره کل ورزش و جوانان صحبت نشده و آقای استاندار مستقیماً به مشاور ورزشی خود دستور اقدامات لازم را داده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان اظهار کرد: تشکیل و حضور تیم فوتبال در لیگ دسته یک و نیم بسکتبال در لیگ برتر حداقل ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی افزود: هم اکنون در کامیاران تیم فوتبال این شهر در لیگ دسته دوم بازی و نتایج خوبی کسب می کند و اگر ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به این تیم کمک شود می توانند به راحتی به لیگ دسته یک صعود کنند و نیازمند هزینه بالایی نیست.

سرپرست جدید هیات هندبال چهارشنبه معرفی خواهد شد

جولایی در مورد هیات هندبال استان کردستان نیز گفت: پس از استعفاء رئیس هیات هندبال به دنبال فردی توانمند در حوزه مالی و مدیریتی بوده که با رایزنی هایی که اعضا هیات هندبال و اداره کل انجام داده اند و اکبر عربی روز چهارشنبه به عنوان سرپرست معرفی خواهد شد.

مدیر کل ورزش و جوانان گفت: آقای مردوخی و قادریان زاده سالیان سال است که در رشته هندبال زحمت کشیده و از نظر فنی مهارت کافی را دارند اما نیازمند فردی به منظور حمایت از تیم های حاضر این هیات در لیگ های کشوری هستند.