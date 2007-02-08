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۱۹ بهمن ۱۳۸۵، ۱۷:۱۰

مقام مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور:

50 هزار دانشجو تحت پوشش کمیته امداد امام درس می خوانند

مدیر کل آموزش کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت : 50 هزار دانشجو با استفاده از امکانات کمیته امدادامام خمینی در کشور درس می خوانند که این میزان بیش از برآورد قبلی است.

سید قوام الدین مهدوی در همایش دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد استان مرکزی افزود: علاوه بر آن 900 هزار دانش آموز تحت پوشش این نهاد است.

وی با اشاره به اینکه سالانه 350 هزار خانوار این کمیته تحت پوشش آموزشهای این نهاد قرار می گیرند اضافه کرد: ارتقاء رشد کیفی در کناراین رشد مد نظر کمیته امداد امام است و ما در این مسیر تلاش می کنیم.

وی بیشترین تعداد دانشجو را در بخش کارشناسی دانشگاهها عنوان کرد و گفت : در این میان 70 دانشجوی دور ه دکترا در داخل و خارج از کشور در رشته های پزشکی و غیر پزشکی تحت پوشش کمیته امداد درس می خوانند.

در این مراسم استاندار استان مرکزی کمیته امداد را از یادگارهای ماندگار امام راحل عنوان کرد و گفت : حضرت امام(ره) توجه ویژه‌ای به محرومان و قشر مستضعف جامعه داشت ‌واین نهاد حمایتی را در حمایت از این افراد تشکیل داد.

 مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی نیز در این مراسم گفت : در حال حاضر یک هزار و ‪ ۴۵۰‬دانشجو در این استان تحت حمایت این نهادند که از این تعداد ‪ ۲۶‬درصد مرد و بقیه زن هستند.

علیرضا چگینی اضافه کرد: یک هزار و ‪ ۱۴۳‬نفر در مقطع کارشناسی، ‪ ۲۹۱‬نفر در مقطع کاردانی، ‪۱۵‬ نفر در حوزه علمیه و یک نفر در مقطع دکتری به تحصیل مشغول هستند. در حال حاضر یک هزار و ‪ ۴۵۰‬دانشجو در این استان تحت حمایت این نهادند که از این تعداد ‪ ۲۶‬درصد مرد و بقیه زن هستند.

کد مطلب 445679

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