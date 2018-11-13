به گزارش خبرنگار مهر، به غیر از یکی دو سال ناموفق سالهاست که فوتبال استان اردبیل در صحنه کشوری حضور ندارد؛ نبود تیمی از این استان در لیگهای مطرح کشور مثل لیگ برتر و یا لیگ دسته یک نشان دهنده چالش های درونی و یا مشکلات بیرونی است که دامن این رشته را گرفته است.
چالش های درونی این رشته در بعد نرم افزاری و سخت افزاری غیرقابل انکار بوده و فوتبال اردبیل همواره از عدم برنامه ریزی علمی و عملی، سرمایه گذاری فکری و به خصوص حمایت های معنوی و مادی رنج برده است، ضمن اینکه در بعد سخت افزاری و توسعه زیرساخت های لازم نیز معضلات مالی همواره بر انگیزه و علاقه چربیده است.
در بحث چالش های بیرونی نیز باید به این نکته تاکید کرد که زیرساخت های اقتصادی برای توسعه این رشته ورزشی در استان اردبیل یا وجود ندارد و یا به صورت مقطعی بوده و دردی از فوتبال اردبیل دوا نکرده است، همین کمبود در بحث حمایت های به موقع و لازم نیز یا نشده و یا قطره چکانی صورت گرفته است.
براین اساس فوتبال اردبیل که زمانی برای خود اسم و رسمی داشت و در همان موقع بزرگان ماندگاری را نیز به فوتبال کشور معرفی کرد، امروز در رسیدن به صحنه اول کشور ناکام مانده و در مسیر احیا و اعتلا نیازمند راهکارها و اندیشه های نو و مبتنی بر دانش، مدیریت و تخصص و برنامه های کاربردی و کارشناسی است.
اتاق فکر فوتبال استان اردبیل متشکل از پیشکسوتان ورزشی، اساتید دانشگاهی و اعضای کمیته این هیئت ورزشی در راستا و در جهت جمعبندی آرا و اندیشههای متفاوت و کیفیبخشی به فعالیتهای مرتبط با این رشته ورزشی تشکیل شده تا مهمترین موانع و راهکارهای برونرفت از مشکلات موجود را بررسی کند.
دستان کوتاه اما امیدوار فوتبال اردبیل
رئیس هیئت فوتبال استان اردبیل در نشست اتاق فکر فوتبال اردبیل تصریح کرد: با تشکیل اتاق فکر فوتبال دو موضوع اصلی ساخت ایدههای نوین و گشودن گرههای فکری دنبال میشود.
صمد نوتاش توضیح داد: با افزایش همگرایی و تعامل پیشبینی شده با مجموعه مدیریتی ورزش استان انتظار بهبود عملکرد فعالیتهای مرتبط با فوتبال اردبیل وجود داشته و تداوم چنین همکاریهای مستمری نویدبخش روزهای خوب برای ورزش منطقه خواهد بود.
وی ادامه داد: عدم وجود سرمایهگذاران بخش خصوصی برای حمایت واقعی از فوتبال اردبیل به یکی از بحثهای قدیمی و تکراری تبدیل شده، اما این موضوع دلیلی بر عدم تلاش برای توجه به زیرساختها، استعدادیابی و لیگهای پایه نخواهد بود.
رئیس هیئت فوتبال استان افزود: با وجود اینکه دست فوتبال اردبیل از وجود نمایندگانی در لیگ یک و یا دو کوتاه مانده اما همچنان با قدرت و انسجام لازم توجه به فوتبال پایه و دیگر شاخصهای فدراسیون مدنظر قرار گرفته و در این خصوص به موفقیتهای ارزندهای نیز دست یافتهایم.
وی ادامه داد: تشکیل اتاق فکر با حضور اساتید و صاحبنظران دانشگاهی، اقتصادی و پیشکسوتان فوتبال با هدف یافتن راههای نوین برای زدن میانبری بهتر در کسب موفقیتهای بیشتر بوده و با مشارکت دلسوزان ورزش استان امیدوار به کسب نتایج ارزشمندی خواهیم بود.
کوچ استعدادهای فوتبالی از اردبیل
دبیر هیئت فوتبال استان اردبیل نیز در این جلسه اضافه کرد: زمانی که بازیکنان مستعد هیچگونه امیدی برای ادامه فوتبال حرفهای خود نداشته و روزنههای پیشرفت را بسته میبینند، به ناچار مجبور به خروج از استان و به عضویت درآمدن در دیگر باشگاهها یا مدارس فوتبال میشوند و متأسفانه با توجه به شرایط پیش آمده فوتبالیستهای زیر ۱۲ سال نیز اردبیل را مقصد مناسبی برای افزایش استعدادهای خود نمیبینند.
فرهاد چشمی عنوان کرد: در بسیاری از بخشهای آموزشی در حالت سنتی باقی ماندهایم و اکثر تیمهای ورزشی نیز به صورت خودگردان و با تکیه بر هزینههای شخصی مدیریت میشوند.
چشمی تأکید کرد: در چنین برههای از زمان باید پیشکسوتان حمایتهای شانه به شانه خود را در کنار فوتبال دوستان اردبیلی ادامه دهند و ارگانهای دولتی و غیردولتی نیز نسبت به توسعه ورزش استان بیاعتنا نباشند.
همردیفی فوتبال قدرتمند با اقتصاد ضعیف امکانپذیر نیست
رئیس سابق هیئت فوتبال شهرستان خلخال نیز در اتاق فکر فوتبال استان افزود: تمامی زحمات فوتبال استان زمانی به بار نشسته و نظر مثبت عموم مردم را به خود جلب خواهد کرد که تیمی از استان حداقل در لیگ یک یا دو حضور داشته باشد و با عدم وجود بنگاههای اقتصادی و صنعتی بزرگ این امکان میسر نخواهد شد.
علی نظری شیخاحمد یادآور شد: اقتصاد متمرکز همراه با ضعف ساختاری و مدیریتی در ورزش باعث شده تا با وجود بهرهمندی از استعدادهای بینظیر ورزشی موفقیت مدنظر در فوتبال حرفهای استان اردبیل حاصل نشود.
وی با اشاره به اینکه فدراسیون فوتبال به عنوان نهادی غیردولتی و مردمی شناخته شده و در آینده نزدیک باید این مسئله به معنای واقعی کلمه پیاده شود، افزود: ضعف مدیریت تیمهای فوتبال موضوعی فراگیر بوده که با تسلط بر قوانین و مقررات و ارائه آموزشهای لازم میتوان برآن غلبه کرد.
نظری شیخ احمد متذکر شد: صنایع پایه استان از سطح بسیاری از شهرهای کشور عقب مانده و در شرایطی که سهم اردبیل از تولید صنعت تنها سه دهم درصد بوده و فوتبال نیز تابعی از اقتصاد است؛ نمیتوان انتظار بهرهمندی از بخش خصوصی قدرتمند را در ورزش استان داشت.
امکان ورود صنعت به ورزش اردبیل؛ شاید وقتی دیگر
یکی از اساتید علوم ورزشی نیز در اتاق فکر فوتبال استان اردبیل یادآور شد: متأسفانه اجماع و همدلی مناسبی را در ورزش استان برای حمایت از تیمهای فوتبال اردبیل نمیبینیم و نبود کارخانجات و صنایع پایه قدرتمند برای حمایت از ورزش به یک معضل جدی تبدیل شده است.
محمد پورعلی با اشاره به اینکه باید با نبود بنگاههای خصوصی قدرتمند در اردبیل کنار آمده و به دنبال راهکارهای دیگری بود، افزود: حداقل تا سه سال آینده امکان ورود صنعت در ورزش استان و سرمایهگذاری در این بخش وجود ندارد.
وی بیان داشت: باز کردن گرههای فوتبال استان نیازمند افزایش حس مطالبهگری این هیئت ورزشی بوده و چنانچه این امر بهبود نیابد، نمیتوان خواستههای فوتبال دوستان عاشق اردبیلی را برآورده کرد.
پازل خالی و درهم ریخته فوتبال اردبیل
مشاور هیئت فوتبال استان اردبیل نیز در اتاق فکر هیئت فوتبال استان اردبیل اضافه کرد: خروجی اتاق فکرها زمانی ارزشمند خواهد بود که دارای ضمانت اجرایی باشند و با عدم حضور مسئولان تصمیمساز در جلسات، تأثیر گلخانهای و ناچیزی را در جلسات هماندیشی شاهد خواهیم بود.
مسعود ایمانزاده ادامه داد: با وجود کسب موفقیتهای چشمگیر هیئت فوتبال استان در ردههای پایه و عرصههای مربیگری و داوری؛ به دلیل نبود تیمی از استان در لیگهای مطرح کشوری پازل خالی فوتبال اردبیل مقابل دید همگان قرار میگیرد.
وی عنوان کرد: نباید درمان تمامی مشکلات جامعه را از فوتبال بخواهیم. این مشکل اجتماعی که همراه با فرصت و تهدید است، نیازمند بررسی و نتیجهگیری موشکافانه است.
مشاور هیئت فوتبال استان یادآور شد: در سالیان اخیر ناهماهنگیهایی که بین متولیان ورزش استان و هیئت فوتبال دیده شد، با ضعف ارتباطی عجین گشت تا این مشکل ضربات بیشتری را به فوتبال اردبیل وارد کند.
ایمانزاده یادآور شد: نبود سیستم مشوق سرمایهگذاری در ورزش که به ضعف ساختاری و فرهنگی نیز برمیگردد، ریسک حضور بخش خصوصی در منطقه را بالا میبرد تا ورزش دوستان عطای سرمایهگذاری در ورزش را به لقایش ببخشند.
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