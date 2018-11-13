ارمغان طلایی فصل خزان را خاکستر نکنیم/ ضرورت تفکیک برگ از زباله‌

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: در یکی از روزهای پاییز که به سمت منزل حرکت میکردم و سعی داشتم، برگهای خشک شده درختان را لگد کنم به رفتگری رسیدم که مشغول جمعآوری برگها بود و آن را در یک نایلون سیاه میریخت.
از او سرنوشت برگها را جویا شدم و وی به جمله «آنها را در سطل زباله میریزیم» بسنده کرد.
پاییز یکی از تابلوهای زیبای طبیعت است که دَهها رنگ در آن نقشآفرینی میکند. این برگها علاوه بر منظره زیبایی که در شهر به وجود میآورند میتوانند به شیوه دیگری در زندگی انسانها نقشآفرینی کنند.
بارها شنیدهایم که محققان علت بروز برخی بیماریها را میزان ماندگاری کود شیمیایی در محصولات کشاورزی عنوان کردهاند این در حالی است که میتوان با کمی دقت و حوصله از برگهای پاییزی درختان کودی تهیه کرد که نه تنها عوارض ندارد بلکه باعث غنی شدن خاک هم میشود.
تولید خاکبرگ از برگهای پاییزی
در همین راستا یک کارشناس محیط زیست به خبرنگار مهر گفت: ما درگیر زندگی شهری هستیم و همین برگهای زیبا زرد و نارنجی میتواند مشکلاتی برای شهر ایجاد کند بنابراین باید از سطح شهر و جادهها جمعآوری شود.
علی قاسمعلی ادامه داد: اما میتوان جمعآوری برگهای پاییزی در پارکها و بوستانها را ممنوع کرد که کاری بسیار منطقی است.
وی با بیان اینکه میتوان از برگها، خاکبرگ تولید کرد که کود مفیدی برای گیاهان است، پیشنهادی برای شهروندان داشت؛ قاسمعلی گفت: شهروندان میتوانند برگهای اضافی حیاط و کوچه خود را جمعآوری کرده تا ظرف تنها دو ماه کود مناسبی برای باغچه خود داشته باشند.
کشاورزی ارگانیک با استفاده از لاش برگهای پاییزی
وی اضافه کرد: با نظر به اینکه کشاورزی ارگانیک هم چند سالی است مورد توجه مسئولان ذیربط قرار گرفته، استفاده از کودهای طبیعی که نمونهای از آن لاش برگهای پاییزی بوده یکی از بهترین راهکارها است.
شهروندان میتوانند برگهای اضافی حیاط و کوچه خود را جمعآوری کرده تا ظرف تنها دو ماه کود مناسبی برای باغچه خود داشته باشندقاسمعلی ادامه داد: وجود برگ و تجزیه آن مانع سفت شدن خاک و منفذی برای رد و بدل شدن اکسیژن در آن است، موضوعی که در مقوله رشد فضای سبز شهری بسیار تأثیرگذار است.
وی به آتش زدن برگهای درختان اشاره و این امر را سبب آلودگی هوا شهر دانست.
طبق گفته قاسمعلی زمانی که خاکستر ناشی از سوختن برگ بر روی خاک میریزد با اولین بارندگی سله میبندد، بنابراین مانع نفوذ آب و اکسیژن به داخل خاک شده و ترکیب بافت سطحی آن را عوض میکند.
وی اضافه کرد: این آتش زدن سبب از بین رفتن حجم زیادی از میکروارگانیزمها مانند انواع قارچها، باکتریها و صدها موجود ذرهبینی که در خاک با گیاهان همزیستی دارند، میشود.
آتش زدن برگها غیرقانونی و قابل پیگیری است
این کارشناس محیط زیست با بیان این که آتش زدن برگهای خزان همانند آتش زدن بقایای محصولات زراعی مانند کاه و کلش غیرقانونی است، تأکید کرد: براساس قانون اقدام به این عمل به دلیل آلوده کردن محیط و براساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک مصوب سال ۹۶ مستوجب مجازات است.
با تبدیل کردن شاخ و برگها به کمپوست یا کود طبیعی، میتوان به راحتی به خاکی حاصلخیز و سالم دست یافت و این امر باید مورد توجه شهرداری و راهداری که به جمعآوری برگهای درون و برون شهر مبادرت میکنند، قرار گیرد.
حفر گودال و ریختن برگها در آن
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان در این باره به خبرنگار مهر گفت: شهرداری گرگان در سایتی که زبالههای شهری را میریزد چالهای حفر کرده و برگهای جمعآوری شده را در آنجا خالی میکند.
در مسیرهای بادگیر که با وزش باد برگها از زمین بلند شده و برای رانندگان خطرساز میشوند، برگها را جمع آوری میکنیمموسیالرضا صفری با بیان اینکه روی چاله، خاک ریخته و زمانی که خاکبرگ آماده شده آن را به سازمان سیما و منظر میدهیم، ادامه داد: امسال این کار شروع شده اما در سال گذشته هم برگها توسط دانشگاه آزاد استفاده شد.
صفری تأکید کرد که خاکبرگ به باغچهها داخل شهر برمیگردد و آتش زده نمیشوند.
برای اطلاع از سرنوشت برگهای جادههای برونشهری با سرپرست اداره ایمنی راه و حریم اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفتگو کردیم، سعید زنگانه به خبرنگار مهر گفت: پاکسازی حریم راه در خارج از محدوده شهرها و روستاها بر عهده راهداری است.
وی با بیان اینکه حریم راه چندین آیتم دارد که یکی از آنها پاکسازی است، افزود: پاکسازی شامل تمیز نگهداشتن جاده از هرگونه نخاله و زباله است.
زنگانه تصریح کرد: این وظیفه به همکاران ما در شهرستانها محول شده است و نخالههای غیرمجاز توسط دستگاههای ما حمل شده و نخالههای بازیافتی را به مراکز پسماند تحویل میدهیم.
وی با بیان اینکه جمع آوری برگ درختان وقتگیر است، ادامه داد: همکاران راهداری تا جایی که ممکن است آنها را از حریم راه جمع آوری کرده و با ماشین حمل میکنند.
زنگانه بیان کرد: دستورالعمل این است که برگها را آتش نزنند زیرا به آلودگی هوا منجر میشود.
جمع آوری برگها در جادههای بادگیر
وی تصریح کرد: وظیفه ما پاکسازی است و با توجه به بالا بودن حجم کار جمع آوری برگ در اولویت ما نیست زیرا آنها تجزیه میشوند.
زنگانه تأکید کرد: در مسیرهای بادگیر که با وزش باد برگها از زمین بلند شده و برای رانندگان خطرساز میشوند، برگها را جمع آوری میکنیم.
گرچه مسئول راهداری گلستان آتش زدن برگهای درختان را رد کرد اما این عمل هر چند محدود اتفاق افتاده است و امیدواریم دیگر شاهد آن نباشیم.
با توجه به اینکه استفاده از شاخ و برگ درختان میتواند عناصر آلی را دوباره به خاک برگرداند و به سلامت انسانها هم کمک کند، این امر باید بیشتر مورد توجه مسئولان و حتی مردم قرار گیرد.
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