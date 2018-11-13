حضور احتمالی تنها سه تیم در تورهای خارجی دوچرخه سواری!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های باشگاهی رشته دوچرخه سواری برای ثبت امتیازات خود در رنکینگ فدراسیون جهانی و حضورشان در تورها یا مسابقات آسیایی و بین المللی باید با پرداخت مبلغ ۲,۶۰۰ یورو در UCI ثبت نام کنند. زمان ثبت نام تیم‌های باشگاهی قاره‌ای در سایت فدراسیون جهانی برای حضور در مسابقات سال ۲۰۱۹ و رنکینگ آن به اتمام رسیده است.

در سال ۲۰۱۸ شش تیم از ایران شامل شهرداری تبریز، مس کرمان، پیشگامان کویر یزد، امیدنیای مشهد، DFT و GUN تبریز برای حضور در میادین مختلف به عنوان تیم‌های قاره‌ای ایران در فدراسیون جهانی ثبت نام کرده بودند اما عملاً به دلیل مشکلات مالی و ارزی در بسیاری از مسابقات حضور نیافتند.

تیم پیشگامان کویر یزد که چند سالی عنوان برترین تیم باشگاهی حاضر در تورهای آسیایی را از آن خود کرده بود چند ماه ابتدایی سال ۲۰۱۸ را به دلیل دوپینگ دو عضو تیمش در محرومیت سپری کرد. اما پس از آن به دلیل مشکلات مالی و ارزی قید بسیاری از سفرها و حضور در تورهای آسیایی را زده تا در رنکینگ فدراسیون جهانی در سال ۲۰۱۸ به رتبه دوازدهمی قاره آسیا سقوط کند!

اوضاع مابقی تیم‌ها هم به این شکل است. دو تیم مس و امیدنیای مشهد که چند روز قبل به تور سینکاراک اندونزی سفر کرده بودند مجوزشان از سال ۲۰۱۸ بوده اما امتیازشان در رنکینگ سال ۲۰۱۹ ثبت خواهد شد.

ظاهراً نه تنها مهلت اعلام آمادگی تیم‌ها به فدراسیون دوچرخه سواری کشورمان به پایان رسیده بلکه زمان ثبت نام آنها در فدراسیون جهانی نیز تمام شده است.

تنها سه تیم شهرداری تبریز، سورن و سپاهان اصفهان آمادگی خود را اعلام کرده اند اما ثبت نام خود را در فدراسیون جهانی قطعی نکرده اند. تا الان هم تیم چون پیشگامان کویر یزد نیز برای ثبت نام اعلام آمادگی نکرده و معلوم نیست که قصد حضور در میادین خارجی را دارد یا خیر!

نوید کثیریان رئیس کمیته بین الملل فدراسیون دوچرخه سواری در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: ما طی نامه‌ای از فدراسیون جهانی مهلت گرفته ایم. در این درخواست، زمان مشخص نشده و فعلاً تیم‌ها برای تأمین مبلغ ثبت نام مهلت دارند. فکر می‌کنم تا هفته آینده تکلیف تیم‌های قاره‌ای مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: تنها تیم‌هایی از سوی فدراسیون جهانی، قاره‌ای هستند که مراحل ثبت نام و واریز حق ثبت خود را انجام داده باشند. این سه تیم نیز آمادگی خود را اعلام کرده اند اما قطعیت حضورشان در لیست تیم‌های قاره‌ای بسته به قطعی شدن ثبت نامشان دارد.

سال ۲۰۱۹ برای دوچرخه سواری جهان مهم است. برای کشورهایی مانند ایران کسب امتیاز و قرار گرفتن در بین سه تیم اول قاره به لحاظ کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ اهمیت بسزایی دارد. دوچرخه سواری ایران سالهاست به دلیل کسب رتبه اول آسیا در رنکینگ جهانی، سه سهمیه کامل بخش جاده بازی‌های المپیک را از آن خود کرده است.

بخش عمده ای از این امتیازات از طریق حضور تیم‌های باشگاهی در تورهای مختلف بدست می‌آمد و در صورت عدم حضور باشگاه‌ها در مسابقات بین المللی امتیازات تیم ملی ایران هم در رنکینگ آسیا کاهش می‌یابد. ایران در پایان رنکینگ سال ۲۰۱۸ در بین کشورهای آسیایی رتبه ششم را داشت و در اولین ماه محاسبه امتیازات سال ۲۰۱۹ در رده سوم آسیاست.

به نظر می‌رسد مسائل مالی و ارزی فشار زیادی را روی تیم‌های باشگاهی و مجموعه فدراسیون دوچرخه سواری وارد کرده است. اردوهای تدارکاتی و اعزام‌های ملی و تیم‌های باشگاهی کمرنگ شده و این مسئله می‌تواند زنگ خطری باشد برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ در بخش جاده!

* زهرا محمدی فر