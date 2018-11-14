خیر گرگانی سرمایه خود را وقف مبلمان شهری کرد

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- فائزه نوچمنی: چندی پیش در اقدامی جدید تعدادی صندلی شهری در خیابان ولی عصر گرگان برای رفاه حال شهروندان نصب شد که رضایت بسیاری از شهروندان را به همراه داشت. وقتی این صندلی ها را از نزدیک بررسی کردیم روی آن ها نوشته شده بود موقوفه حبیب الله مهمیمنی.

اگر چه یکی از کارکردهای وقف فقر زدایی است اما موقوفاتی از قبیل نصب امکانات شهری و رفاهی برای شهروندان خیلی عرف نبوده و این اتفاق برای نخستین بار نظر بسیاری از شهروندان و خیران را جلب کرد.

اکنون نصب این نیمکت ها علاوه بر رضایتمندی مردم، به نوعی چهره اجتماعی و فرهنگی کار کرد وقف در جامعه را برای مردم تغییر می دهد.

خدمت رسانی به شهروندان مهمترین موضوع اجرای نیت واقف

یکی از اعضای خانواده واقف صندلی های شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمانی که پدرم در قید حیات بودند وصیت کردند که یک ثلث از اموال جهت خیرات عام المنفعه وقف شود.

محمد ابراهیم مهیمنی با بیان اینکه هیچ محدودیتی در وصیت نامه برای انجام وقف وجود نداشت، افزود: از کل مبلغی که برای انجام وقف اختصاص داده شده بود ۹۰ درصد برای تاسیس، راه اندازی و تجهیز بخش نوزادان بیمارستان طالقانی گرگان اختصاص داده شد.

وی گفت: با توجه به روند کار بیمارستان و تفاهم نامه ای که انعقاد شد مبلغ پرداختی با اهدا ۱۱۰ سکه در سال ۹۴ به بیمارستان اهدا شد.

نام واقف با هدف ترویج امور خیر در جهت خدمات رسانی به جامعه بر روی نیمکت های شهری نصب شد

مهیمنی اظهار کرد: با راهنمایی موسسه یاران بصیر که در زمینه عمران و در جهت ارائه خدمات به شهروندان فعالیت دارد ما بقی اموال برای استقرار نیمکت ها در شهر هزینه شد.

وی یادآور شد: در زمان استقرار این نیمکت ها هیچ برنامه ای برای نصب نام پدر بر روی آن را نداشتیم اما به اصرار موسسه و با هدف ترویج امور خیر در جهت خدمات رسانی به جامعه این کار انجام شد.

مهیمنی ارائه خدمت رسانی به مردم را از اهداف انجام این کار عنوان کرد و گفت: استقرار نیمکت در سطح شهر یکی از نیازهای شهروندان به خصوص افراد سالمند است که با انجام این کار شاهد رضایت مندی شهروندان گرگانی بودیم.

وی از مشارکت شهرداری گرگان در انجام این کار سخن گفت و ادامه داد: شهردار گرگان جهت ساماندهی به امورات شهروندان خیر واحدی راه اندازی کرده که همکاری خوبی با خیران دارد.

راه اندازی مرکز نیک اندیشان شهری در شهرداری گرگان

شهردار گرگان در رابطه با اجرای این طرح در سطح شهر گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف جذب مشارکت مردم جهت امور خیریه شهری کارهایی در دستور کار قرار دارد.

عبدالرضا دادبود افزود: آیین نامه ای برای موضوعات خیریه تهیه شده و به صحن شورای اسلامی شهر گرگان فرستاده و بعد از بررسی به کمسیون فرهنگی ارجاع شد که با تصویب آن می توان موضوعات خیریه شهری را مشخص و پیگیری کرد.

وی از تشکیل مرکز و یا انجمنی با عنوان نیک اندیشان شهری در شهرداری گرگان خبر داد و یادآور شد: این مرکز با هدف فرهنگ سازی و توسعه امور خیریه در موضوعات شهری فعالیت می کند.

شهردار گرگان گفت: با توجه به فراخوان های داده شده افراد در زمینه خدمات شهری و مدیریت شهری تقبل هزینه می کنند و فعالیت های خیری چون نیمکت ها و سقاخانه برای آب خوری مردم در شهر انجام می دهند.

وی یادآور شد: شهرداری گرگان این آمادگی را دارد با اهدا زمین از سوی خیران بخش فضای سبز شهری و پارک بازی برای کودکان با نام خود خیرین راه اندازی کند تا مورد استفاده شهروندان قرار گیرد.

فرهنگ وقف یکی از سنت‌های حسنه اسلامی است و جزو زیر ساخت های اقتصادی جهان اسلام و به عنوان محور توسعه محسوب می شود که امید است با گام برداشتن در این مسیر شاهد کارهای بزرگی در سطح جامعه باشیم.