نامه سرگشاده دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف به رييس جمهور

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از سايت « بي عنوان» (پايگاه خبري تحليلي دفتر مطالعات سياسي دانشگاه شريف)، در اين نامه كه به امضاي هفتاد و دو نفر از دانشجويان رسيده است ، ضمن تاكيد بر شان و جايگاه دانشگاه، آمده است: جنابعالي در دستور اخير خود خطاب به وزراي كشور و اطلاعات ضمن كنار هم قرار دادن واقعه دانشگاه الزهرا و حمله به آقاي ميردامادي، خواستار پي گيري، كشف و برخورد با عوامل آنها شده ايد. مسلما با توجه به ماهيت متفاوت اين دو رخداد در تمامي ابعاد، دو برخورد كاملا متفاوت نسبت به آنها از مسؤولين انتظار مي رود.

اين دانشجويان مي افزايند: آيا كنار هم قرارگرفتن واقعه دانشگاه الزهرا و حادثه غير قابل توجيه يزد، كه بنا بر اخبار موثق بعضا مجرمين سابقه دار هم در آن نقش داشته اند، در دستور جنابعالي به وزراي كشور و اطلاعات، توهيني آشكار به دانشجو و دانشگاهيان نيست؟

دانشجويان در ادامه ضمن اعتراض به عملكرد رياست دانشگاه الزهرا در وارد كردن نيروي انتظامي به دانشگاه و همچنين تهديد دانشجويان به اخراج از دانشگاه، نسبت به درخواست دكتر رهنورد از وزير علوم براي همكاري با وزارتخانه هاي اطلاعات و كشور به شدت انتقاد كرده اند.

در پايان اين نامه، دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف از رييس جمهور خواسته اند تا محتواي دستور اخير خود به وزراي اطلاعات و كشور را تغيير دهد.

متن كامل اين نامه به شرح ذيل مي باشد:

« حضور رياست محترم جمهوري اسلامي ايران»

جناب آقاي سيد محـمد خـاتمـي

با ســلام؛

در روزهاي اخير شاهد دو واقعه، يكي تعرض به آقاي ميردامادي در يزد توسط عده اي خودسر و عناصر سابقه دار و مجرم؛ و ديگري اعتراض عده اي از دانشجويان دانشگاه الزهرا به حضور فردي متعرض به ارزش هاي اسلامي و ملي بوده ايم.

جنابعالي در دستور اخير خود خطاب به وزراي كشور و اطلاعات ضمن كنار هم قرار دادن اين دو واقعه، خواستار پي گيري، كشف و برخورد با عوامل آنها شده ايد. مسلما با توجه به ماهيت متفاوت اين دو رخداد در تمامي ابعاد، دو برخورد كاملا متفاوت نسبت به آنها از مسؤولين انتظار مي رود.

شما بارها و بارها در نطق هاي انتخاباتي خود و در نطق هاي مشابه پس از آن، بر حفظ حريم و حرمت دانشگاه و دانشگاهيان تاكيد داشته ايد. حال سوال اين است: آيا كنار هم قرارگرفتن واقعه دانشگاه الزهرا و حادثه غير قابل توجيه يــزد ـ كه بنا بر اخبار منتشر شده بعضا مجرمان سابقه دار هم در آن نقش داشته اند ـ در دسـتور جنابعالي به وزراي كشور و اطلاعات، توهيني آشكار به دانشجو و دانشگاهيان نيست؟

آقاي معين (وزير سابق علوم) اخيرا گفته اند، آنچه باعث شد من استعفا كنم، توهين به دانشجويان بود. حال به خاطر اين توهين چه كسي استعفا مي كند؟ يا چه كسي بايد استعفا كند و چه كسي پاسخگو است؟ مگر خواست جنابعالي و همراهانتان جلوگيري از ورود نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي به دانشگاهها براي حفظ جايگاه والاي علم و دانش نبود؟

چگونه است كه بعضي دانشجويان بايد بتوانند تجمع غير قانوني در دانشگاه برگزار كنند، از دانشگاه خارج شوند، انواع شعارهاي ضد انقلابي و خلاف قانون سردهند، به اموال عمومي آسيب برسانند، حرمت ها را بشكنند و ... اما نه تنها هيچ برخوردي با ايشان صورت نگيرد، نه تنها دستوري به وزارتخانه اي داده نشود، بلكه مورد حمايت بي دريغ برخي از مسؤولين ـ با شعار حفظ حرمت و حريم دانشجو و دانشگاه ـ قرار گيرند. اما چنانچه دانشــجويان انقلابي و دغدغه مند نسبت به ارزشها، از رياست دانشگاه بخواهند از سخنراني عنصري ضد اسلام و مورد تشويق محافل صهيونيستي و استكباري و دشمنان اين كشور، جلوگيري كند، بايد با اهانتها و تهديدهاي رئيس دانشگاه مواجه شوند و به دليل اينكه به وظيفه انقلابي و تكليف الهي خود عمل نموده اند، از سوي بالاترين مقام اجرايي كشور تهديد شوند!؟ آيا چنين اقداماتي موجبات دلسردي دانشجوياني را كه همواره پشتوانه نظام بوده اند فراهم نمي كند؟

در اين ميان، خانم رهنورد چگونه به خود اجازه مي دهد كه در مقابل استدلالهاي منطقي و درخواست معقول دانشجويان، شروع به توهين و تهديد نموده و برخلاف تمام ادعاهاي ساليان اخير، نيروي انتظامي را به داخل دانشگاه دعوت كند!؟ ايشان به چه حقي از وزارت علوم درخواست همكاري با وزارت اطلاعات نموده است، و با چه پشتوانه اي تهديد به اخراج دانشجويان مي نمايد!؟ علاوه بر اين، مديركل حراست وزارت علوم نيز سخن از تكميل پرونده دانشجويان معترض به ميان آورده است! آيا اين شواهد نشانگر زمينه سازي براي ايجاد بحران در دانشگاههاي كشور در روزهاي پيش از انتخابات نيست؟

در پايان، ما جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف خواستار استعفاي خانم رهنورد هستيم، چه ايشان عليرغم وظايف تعريف شده براي مديريت يك دانشگاه، نه تنها كفايت لازم را براي مديريت بحران هاي احتمالي ندارند، بلكه خود اكنون در ايجاد بحران سهيم گشته اند، و به طرز عجيبي به شعله هاي اين آتش خودافروخته دامن مي زنند. همچنين از جنابعالي درخواست تغيير محتواي دستور اخير به وزراي كشور و اطلاعات و جبران آنچه اتفاق افتاده است را داريم.



با آرزوي توفيقات الهي براي كليه خدمتگزاران ميهن اسلامي

