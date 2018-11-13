نشست هفتگی "یک فیلم، یک فیلم ساز" درحوزه هنری استان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آیین شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری این نشست در جمع فیلمسازان استان افزود: هدف از برگزاری این نشستها، نقد و بررسی فیلمهای مستند سازان و فیلم سازان استان و آشنایی هنرمندان، فیلم سازان و علاقه‌مندان با آثار کوتاه داستانی و مستند است.

وی بیان داشت: این نشست هفتگی با حضور یک فیلم ساز و یک منتقد فیلم هرهفته روزهای دوشنبه‌ در حوزه هنری استان برگزارمی شود.

آیین با اشاره به نشست این هفته فیلم در حوزه هنری تصریح کرد: در این نشست فیلم "خسرو حیدری" از فیلمساران مطرح استان پخش و نقد و بررسی شد.