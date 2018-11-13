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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۲۱

مسئول واحدفیلم حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد:

نشست هفتگی "یک فیلم، یک فیلم ساز" درحوزه هنری استان برگزار می شود

نشست هفتگی "یک فیلم، یک فیلم ساز" درحوزه هنری استان برگزار می شود

یاسوج- مسئول واحد فیلم حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نشست هفتگی" یک فیلم و یک فیلم ساز" با حضور کارگردانان مطرح استان در یاسوج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر آیین شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری این نشست در جمع فیلمسازان استان افزود: هدف از برگزاری این نشستها، نقد و بررسی فیلمهای مستند سازان و فیلم سازان استان و آشنایی هنرمندان، فیلم سازان و علاقه‌مندان با آثار کوتاه داستانی و مستند است.

وی بیان داشت: این نشست هفتگی با حضور یک فیلم ساز و یک منتقد فیلم هرهفته روزهای دوشنبه‌ در حوزه هنری استان برگزارمی شود.

آیین با اشاره به نشست این هفته فیلم در حوزه هنری تصریح کرد: در این نشست فیلم "خسرو حیدری" از فیلمساران مطرح استان پخش و نقد و بررسی شد.

کد مطلب 4456806

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