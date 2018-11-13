به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «سعد الحریری» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان در صفحه خود در توئیتر عکسی را منتشر کرد که او را در کنار «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر نشان می‌دهد.

این عکس، حریری و شیخ تمیم را در ضیافت امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه برای رؤسای کشورهای شرکت کننده در کنفرانس صلح پاریس نشان می‌دهد.

برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی از انتشار این عکس در حالی که روابط قطر و کشورهای عربی خلیج فارس همچنان بحرانی است ابراز تعجب کردند.

این فعالان گفتند که چه بسا حریری خواسته پیام امیر قطر را به عربستان برای پایان دادن به اختلافاتی که از حدود یک و نیم سال قبل بین دو کشور آغاز شده ابلاغ کند.