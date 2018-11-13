حضور دو شطرنجباز ایرانی در لیگ چین

به گزارش خبرنگار مهر، سارا خادم الشریعه و پرهام مقصودلو از جمله ملی پوشان شطرنج هستند که امسال هیچ یک از تیم های باشگاهی را برای حضور در لیگ برتر همراهی نمی کنند. این دو بازیکن همچون بسیاری دیگر از ملی پوشان، حضور در رقابت های بین المللی آزاد و مسابقات باشگاهی دیگر کشورها را به شرکت در لیگ داخلی ترجیح داده اند.

در همین راستا سارا خادم الشریعه تنها استاد بین المللی شطرنج بانوان ایران پنجشنبه عازم آلمان می شود تا همراه با تیم هامبورگ در هفته دوم لیگ بوندس لیگا شرکت کند. این چهارمین سال متوالی است که استاد بزرگ شطرنج بانوان کشورمان با هامبورگ در لیگ آلمان شرکت می کند.

بعد از هفته دوم لیگ بوندس لیگاخادم الشریعه به چین سفر می کند تا با تیم هبی در لیگ برتر این کشور شرکت داشته باشد.

لیگ شطرنج چین معتبرترین لیگ باشگاهی شطرنج در جهان است و خادم الشریعه از دو سال پیش به دعوت تیم های باشگاهی چینی، در این رقابت ها حضور دارد. وی تا سال گذشته تنها ایرانی حاضر در لیگ شطرنج چین بود اما امسال و برای نخستین بار دو نماینده از ایران در مسابقات باشگاهی چین شرکت خواهند داشت.

پرهام مقصودلو هم دیگر شطرنجباز کشورمان است که از سوی چینی ها به حضور در لیگ شطرنج آنها دعوت شده است. مقصودلو و خادم الشریعه همزمان به چین می روند و برای یک تیم بازی خواهند کرد.