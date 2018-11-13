هیاهو زیر پوست شهر جریان دارد /همه‌ چیز قطار شهری کرمانشاه+تصاویر

به گزارش خبرنگار مهر، شاید مهمترین پروژه عمرانی درون‌شهری غرب کشور همین قطار شهری کرمانشاه باشد که بعد از علم شدن ستون‌های ستبر آن، حالا ادامه کار در زیر پوست شهر ادامه دارد.

اما با توجه به اینکه بخش روگذر کار در معرض دید شهروندان قرار دارد و این قسمت چند مدتی است که کار عرشه گذاری آن به اتمام رسیده و عملا کاری انجام نمی‌شود، لذا شهروندان با این تصور که این پروژه متوقف شده است به ظاهر از این موضوع گلایه دارند.

به سراغ سعید سلیم‌ساسانی مدیرعامل سازمان قطارشهری کرمانشاه رفتیم تا آخرین وضعیت مهمترین پروژه شهر کرمانشاه را جویا شویم؛ پروژه‌ای عظیم که زیر پوست شهر هیاهو به پا کرده است.

وی به اول ماجرای پروژه قطار شهری گریز می‌زند و می‌گوید که این پروژه بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک کشور و مصوبه کمیته فنی سال ۸۹ در ردیف بودجه قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از سال ۹۰ آغاز شده است.



مدیرعامل سازمان قطارشهری کرمانشاه بیان داشت: در آن زمان مقرر شد که منوریل باشد و سال ۹۳ بعد از تغییر دولت مصوبه شورای عالی ترافیک کشور تصمیم گرفت که بر اساس سیستم قطار سبک شهری باشد و از سه راه ۲۲ بهمن تا میدان فردوسی به صورت زیرگذر اجرا شود.

سلیم‌ساسانی ادامه داد: البته ما در ارکان داخلی ازمان قطار شهری پیش‌بینی داشتیم که از میدان فردوسی این خط ریلی به سمت غرب و خیابان شهید جعفری و شهر پردیس امتداد یابد و مسافران این نقاط را بتواند جابه‌جا کند که در این صورت معضل ترافیک این قسمت را هم می‌توانست برطرف کند، اما مصوبه ما فعلا تا میدان فردوسی است.

وی گفت: سازمان قطار شهری پیش‌بینی توسعه این خط از مسیر میدان معلم به سمت شهرک‌ها مسکن و ظفر را هم البته دارد که با تکمیل فاز یک و دو این برنامه‌ها را هم دنبال خواهد کرد.

ساخت تونل‌ها ۸۵ درصد پیشرفت دارد

مدیرعامل سازمان قطار شهری همچنان از پیشرفت ۸۵ درصدی تونل‌های قطار شهری گفت و اینکه آمادگی دارند تا به فاز بعدی یعنی روسازی وارد شوند و نصب ریل را داشته باشند؛ مناقصات این کار هم البته در حال انجام است.

سلیم‌ساسانی در مورد مصوبه دولت برای قطار شهری کرمانشاه و وضعیت آن هم گفت که بر اساس این مصوبه در سفر عیدانه قرار بود که ظرف مدت سه سال فاز یک یعنی از کارمندان تا میدان آزای با اعتبار ۷۰۰ میلیارد تومان راه‌اندازی شود البته بر مبنای اسفندماه سال ۹۶ و با تورم موجود هم البته می‌توان با این اعتبار بخش زیادی از کار را پیش برد.

دردسرهای شورای شهر گریبان قطار شهری را هم گرفت

وی از تلاش‌ها و پیگیری‌ها برای اختصاص این مبلغ سخن گفت که قرار بود دولت ۳۵۰ میلیارد تومان و شهرداری هم ۳۵۰ میلیارد تومان آنرا تامین اعتبار کنند و ظاهرا رایزنی شده که شهرداری با فروش اوراق مشارکت در این زمینه اعتبار مورد نیاز را تامین کند.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه ادامه داد: حدود ۲۸۰ میلیارد تومان سهمیه اخذ کرده‌ایم و با تمام این رایزنی‌ها هنوز نتوانسته‌ایم مصوبه شورای شهر را برای این کار بگیریم و تنها تا آذرماه فرصت داریم، حالا ما تمام مدارم و اسناد را کامل کرده‌ایم و تنها منتظر این مصوبه شورای شهر هستیم.

سلیم‌ساسانی تصریح کرد: ما روی این ۷۰۰ میلیارد تومان برنامه‌ریزی داشتیم تا حتی با حداقل امکانات پروژه را راه‌اندازی کنیم.



وی همچنین به اثرات مهم این پروژه تاکید کرد و گفت: این سیستم اثربخشی و تبعات مثبت قابل ملاحظه‌ای بر انتظام‌بخشی ترافیک، کاهش آلودگی هوا، ساماندهی سفرهای برون‌شهری، اشتغال، پایداری توسعه اقتصادی و... دارد.

تفاهم نامه شهرداری با وزارت نفت

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه به تفاهم‌نامه بین شهرداری کرمانشاه و وزارت نفت در خصوص این سیتستم ریلی اشاره کرد و گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی به ازای هر مسافری که از طریق این ناوگان جابه‌جا شود ۹.۸ سنت از محل صرفه‌جویی بنزین به شهردار بپردازد تا صرف توسعه ناوگان قطار شهری شود.

سلیم‌ساسانی همچنین از برخی نگاه‌ها به این پروژه گلایه داشت و گفت: باید به این پروژه در حد واقعی نگاه شود، این یک فرصت برای کرمانشاه است و همه باید حمایت کنند.

وی با اشاره به اخذ سهمیه اوراق مشارکت برای این پروژه گفت: مصوبه شهر برای این موضوع با وقفه همراه شده و نمی‌توانیم از این فرصت که برایش تلاش کردیم استفاده کنیم.





شهروندان به سرنوشت قطار شهری بدبین نباشند

وی در مورد اینکه چرا این پروژه این همه مدت طول کشیده و باعث بدبینی مردم شده نیز بیان داشت: ما چند مشکل برای پیشرفت کار داریم که یکی از آنها همین دیدگاه بدبینانه به این پروژه است که برخی آنرا منسوخ می‌دانند ولی باید بدانند که خدشه‌ای به این پروژه در این زمینه وارد نیست و مشابه آن با این مدل در کشورهای دیگر در حال استفاده است.

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه با بیان اینکه این پروژه حتی اگر در یک کشور اروپایی هم اجرا می‌شد حدود ۶ تا ۷ سال به طول می‌انجامید، افزود: اینکه در مرکز یک کلانشهر اجرا می‌شود هم کارها را پیچیده‌تر می‌کند.

سلیم‌ساسانی تصریح کرد: این پروژه در راستای تکمیل خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی و رونق آن فعالیت خواهد کرد و باید اهمیت آن برای مردم جا انداخته شود.





پیشرفت ۲۲ درصدی پروژه قطار شهری /بخش‌های زمان‌بر انجام شده است

وی از پیشرفت ۲۲ درصدی کل پروژه قطار شهری خبر داد و گفت: البته با این ۲۲ درصد بخش اعظمی از کارهای زمان‌بر انجام شده و حدود ۴۰ درصد کار مربوط به خرید تجهیزات است.

مدیرعا​مل قطار شهری کرمانشاه بیان داشت: سال گذشته ۳۰ میلیارد تومان اخذ شده و امسال هم ۱۲۰ میلیارد تومان قرار است دریافت کنیم.

سلیم‌ساسانی همچنین جمع مبلغ تخصیص داده‌شده به این پروژه از طرف دولت را از سال ۸۹ تا ۹۶ را ۱۸۵ میلیارد تومان اعلام کرد

مدیرعامل سازمان قطار شهری کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری و حمایت مردم و تبدیل این پروژه مهم و اثرگذار به یک مطالبه مردمی با تخصیص مناسب و به موقع اعتبارات شاهد افتتاح آن در موعد برنامه‌ریزی شده باشیم.

گفتگو از حسین مسکنه