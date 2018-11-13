به گزارش خبرنگار مهر، اگر سرور جباروف را بهترین بازیکن خارجی همه تاریخ باشگاه استقلال ندانیم، می توان او را در کنار جی لوید ساموئل، فابیو جانواریو و مامه تیام یکی از بهترین بازیکنان خارجی دانست که در تاریخ باشگاه استقلال پیراهن این تیم را بر تن کرده است.

حضور جباروف در استقلال طولانی نبود اما خاطرات ورزشی و اخلاقی او به قدری برای آبی ها خوشایند هست که حاضرند جدایی ناگهانی و غیر منتظره اش از این تیم را فراموش کرده و بار دیگر با رویی باز پذیرای او باشند.

هافبک ۳۶ ساله ازبکستانی که فصل گذشته ثابت کرد سن در فوتبال می تواند تنها یک عدد باشد و بارها با شادی گل خاص خودش بعد از گلزنی بدن آماده اش را به رخ کشید، در نیم فصل لیگ شانزدهم توسط علیرضا منصوریان به استقلال پیوست. اما محرومیت این باشگاه از نقل و انتقالات و بسته شدن پنجره زمستانی آبی ها باعث شد تا جباروف به صورت قرضی سر از سپاهان در بیاورد.

جباروف هم بعد از پیوستن به سپاهان و هم بلافاصله بعد از حضور در جمع آبی ها، ثابت کرد که یک بازیکن بزرگ خارجی برای جا افتادن در تیم جدیدش اصلا به زمان نیاز ندارد و از همان روز اول می تواند تاثیر گذاری اش را نشان دهد.

برنده دو توپ طلای آسیا در تیم منصوریان خیلی زود جا افتاد و توانست نقش رهبری و کارگردانی اش را به نمایش بگذارد. پای جباروف خیلی زود به گل باز شد و او نخستین گلزن آبی ها در فصل هفدهم لیگ برتر بود. هنوز استقلالی ها خاطره سوپر گل این بازیکن در هفته سوم فصل شانزدهم به تراکتورسازی را از یاد نبرده اند.

جباروف در هر سه جام برای استقلال بازی کرد و بازیهای هوشمندانه او بود که در روند رو به جلوی آبی پوشان در فصل گذشته چه در جام حذفی، چه در لیگ برتر و چه در لیگ قهرمانان آسیا تاثیر گذار بود. در حالی که انتظار یک توافق سریع از این بازیکن با استقلال می رفت، تعلل مدیران سابق باشگاه استقلال در تمدید با این ستاره ازبک از یک سو و همکاری عجیب یک ایجنت آلمانی با وی منجر به جدایی غیر مترقبه جباروف با آبی پوشان شد.

ملی پوش ازبکستانی آبی پوشان در انتخابی عجیب بعد از عدم توافق با استقلال با تیم نه چندان مطرح جتسو از کشور قزاقستان به توافق رسید و پیراهن این تیم را برتن کرد. اتفاقی که نه برای جباروف خوشایند بود و نه برای استقلال.

حال که جباروف به آستانه جدایی از تیم قزاقستانی رسیده، می تواند یک گزینه مناسب برای بازگشت به جمع آبی پوشان باشد. به خصوص که این تیم به شدت از نداشتن یک هافبک باتجربه و یک رهبر در میانه زمین رنج می برد.عجیب و دور از منطق نیست اگر مسئولان باشگاه استقلال هم به این موضوع به صورت جدی فکر کنند و غیر طبیعی نیست اگر آنها بدون سر و صدا و جار و جنجال به دنبال بازگردادن وی باشند.

نگرانی بابت تاثیرات مخرب فضای مجازی و فشار هواداران به باشگاه و تکرار تجربه تلخ عدم موفقیت در مذاکرات قبلی، مسئولان باشگاه را مجاب به پرهیز از رسانه‌ای کردن این اتفاق تا قبل ای قطعی شدن می کند. تایید نکردن و حتی تکذیب کردن این خبر از سوی برخی مسئولان باشگاه صرفا می تواند در همین راستا باشد. اقدامی منطقی، سنجیده و حرفه ای که از سوی مدیران باشگاه استقلال صورت می گیرد.

نگرانی مسئولان باشگاه استقلال بی مورد هم نیست چرا که هنوز هیچ اتفاقی در این خصوص نیفتاده، باز هم پای افرادی از فضای مجازی تا فضای حقیقی به این پروژه باز شده است.

در حالی که جباروف اعلام کرده در حال حاضر هیچ مدیر برنامه و ایجنتی اعم از ایرانی و خارجی ندارد، اما باز هم افرادی که خود را منتسب به وی و از نزدیکانش می دانند با اظهار نظر های مختلف در این پروژه دخالت می کنند که این در نهایت نه به سود جباروف خواهد بود و نه به سود استقلال.

یک ایرانی که خارج از کشور زندگی می کند و از فعالان عرصه موسیقی است، ۶ ماه پیش هم با دخالت های بی مورد خود در تمدید قرارداد استقلال با جباروف و تیام، نقشی تعیین کننده در بالا رفتن قیمت این دو بازیکن و در نهایت جدایی آنها از استقلال داشت.

این فرد که در فضای مجازی خود را مشتری خرید باشگاه استقلال هم معرفی کرده بود، با یکی از مدیران سابق استقلال رابطه گرفته و مدعی بود مبلغ قرارداد تیام و جباروف را پرداخت می کند و انتشار یکی دو عکس از این فرد با تیام در فضای مجازی، حاشیه هایی هم به همراه داشت.

حال که بار دیگر به راست یا دروغ خبر بازگشت جباروف به استقلال مطرح شده و در صورت صحت داشتن این موضوع مسئولان باشگاه استقلال ترجیح می دهند در سکوت رسانه‌ای کار خود را پیش ببرند تا فارغ از جنجال‌ها و حواشی با قراردادی معقول جباروف را به تیمشان بازگردانند، باز هم سر و کله این افراد و به ویژه فرد مورد اشاره پیدا شده و نام وی در فضای مجازی در کنار نام جباروف آورده می شود.

تجربه گذشته نشان داد که با باز شدن پای این فرد به تمدید قرارداد جباروف و تیام، نه باشگاه استقلال سود برد و نه این دو بازیکن. اما جیب دلال ها پر شد و شهرتی در فضای مجازی برای برخی افراد به همراه داشت. شاید طعم شیرین آن شهرت است که باعث شده باز هم این افراد قصد دوختن کلاه از این نمد برای خود داشته باشند.

قطعا مدیران باشگاه استقلال آنقدر توانمند هستند که در صورت نیاز به بازگشت جباروف بدون دخالت این افراد در این پرونده قادر به عقد قرارداد جدید با جباروف باشند. مسئولان باشگاه استقلال باید هوشمندانه با این پدیده برخورد کنند تا بار دیگر باشگاه استقلال بابت این دخالت های بی مورد متضرر نشود.