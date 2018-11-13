برگزاری نشست کتابخوان «کیمیاگران خاک» در بهار

معصومه فزونی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۹۰ عنوان برنامه فرهنگی، ترویجی در هفته کتاب، کتابخوانی برگزار می شود، عنوان داشت: یکی از برنامه های شاخص این هفته، برگزاری نشست کتابخوان «کیمیا گران خاک» در هفته کتاب با محوریت هنر سفال و سرامیک در شهر جهانی سفال و به مناسبت رویداد همدان ۲۰۱۸ بوده که با همکاری شهرداری لالجین ۳۰ آبان ماه برگزار می شود.

وی به دیگر برنامه های این هفته همچون برگزاری نشست های کتابخوان مدرسه ای و کتابخانه ای، نقد کتاب، مسابقات کتابخوانی اشاره و بیان کرد: اجرای برنامه های کاردستی، نمایش خلاق، قصه گویی و جمع خوانی از جمله برنامه های این هفته است.

رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان بهار اظهار کرد: برپایی نمایشگاه های کتاب، بازدید مسئولان از کتابخانه های شهرستان و عضویت رایگان در کتابخانه ها نیز از برنامه های پیش رو است.

فزونی به برپایی دورهمی شاعران شهرستان در کتابخانه عمومی شهید باهنر بهار اشاره داشت و گفت: جشن یک روز با کتاب در کتابخانه عمومی فجر صالح آباد برگزار می شود.

وی عنوان کرد: شهرستان بهار دارای ۱۱ باب کتابخانه عمومی شامل ۴ باب کتابخانه شهری و ۷ کتابخانه روستایی است و در حال حاضر ۵ هزار و ۸۷۰ نفر عضو کتابخانه های عمومی این شهرستان هستند که این نفرات ۴.۹ درصد از جمعیت شهرستان بهار را شامل می شوند.