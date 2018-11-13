حضور تیم بسکتبال دانشجویان ایران در لیگ جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، چهارمین دوره رقابت‌های لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان در کشور چین برگزار می‌شود، به همین منظور تیم بسکتبال دانشگاه پیام نور به نمایندگی از فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی با ترکیب چهار ورزشکار عازم کشور چین شد.

در این رقابت‌ها تیم ایران با ترکیب شایان پورکاوه، ابراهیم بیگی، رضا زارعی و محسن عابدی به سرمربیگری علی شمس الدین سعید و سرپرستی محمد عظیم نژاد شرکت خواهند کرد.

در این دوره از رقابتها ۱۶ دانشگاه به عنوان نمایندگان سایر قاره ها حضور دارند و تیم بسکتبال سه نفره دانشگاه پیام نور برای سومین سال متوالی در این مسابقات شرکت خواهد کرد .

همچنین تمام هزینه های این تیم توسط فدراسیون ورزش های دانشگاهی آسیا (AUSF) پرداخت خواهد شد.

تیم بسکتبال کشورمان در دو دوره قبل این رقابتها به مقام ششم و پنجم جهان دست یافته بود.

چهارمین دوره لیگ جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان۲۳ تا ۲۹ آبان ماه به میزبانی شهر شامن کشور چین برگزار می‌شود.