پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی پیامی را خطاب به معلمان، دانش آموزان و اولیا صادر کرد.
متن پیام سیدمحمد بطحایی به شرح زیر است:
قسم به قلم و آنچه مینویسد
معلمان گرامی، دانشآموزان عزیز و اولیای گرانقدر!
در جوامع امروزی، انسان به دانشهای نوین و علوم گستردهای دست یافته تا آنجا که پیشرفت علمی بشر از حد خود خارج شده و به فناوریهای عظیمی دست یافته است. به وضوح روشن است که انسان دست به کارهای خارقالعادهای میزند و پدیدآورنده زیباترین آثار میشود. مطالعه، انسان را از هویت خود با خبر میکند و راه درست زیستن را به او میآموزد. کتاب همواره در تمامی دورهها و زمانها کمک حال بشر بوده است تا آدمی با اندیشههای سالم در مسیر درست زندگی گام بردارد.
فرزندان عزیزم!
اگر بدانیم کتاب چه زیباییهایی را در وجود ما میآفریند، هرگز از آن دوری نمیکنیم. کتاب نردبان مطمئنی است که انسان را به قلل شامخ کمال و فضائل میرساند. کتاب به ما میآموزد که اندیشههای انسان باید سرشار از آموزههای معنوی، منطقی، عرفانی و حقیقی باشد. مطالعه، ذهن را پربار میکند و درخت اندیشه را رونق میبخشد. کتاب در زندگی ما میتواند یک معلم باشد تا اصول زندگی را به ما بیاموزد و اخلاق انسانی و معرفت را در وجود ما نهادینه کند. مطالعه، انسان را به پرواز درمیآورد تا کمی از پستی و بلندیهای روزگار فاصله بگیرد و در آسمان علم و اندیشه که منشأ آرامش است، سیر کند. دلیل اکثر فکرهای ناآرام و بیماریهای روحی و تعصبات نابجا، از عدم مطالعه است، زیرا انسان دشمن چیزی است که نمیفهمد و فهم غلط است که درخت تفکر را میخشکاند.
کتاب همچون خورشید، فضای زندگی ما را روشن میکند و به همگان نور و شور و گرمای زندگی میبخشد. کتاب، مثل باران بر سرزمین دلهای یاران میبارد و گل و میوه اندیشهها و کردارها را رونق و زیبایی و طراوت میدهد. کتاب، نقشی مانند پرندگان به آدمی ارزانی میدارد و او را برای اوج و بالکشیدن و پرواز آماده میسازد.
اولیای گرانقدر!
برای ایجاد علاقه به کتاب و کتابخوانی، عوامل متعددی نقش دارد که نخستین آنها «خانواده» است. در واقع نقطه آغازین ایجاد عشق و علاقه به کتاب و کتابخوانی از خانواده آغاز میشود. شخصیت و هویت کودک در قدم اول در خانواده شکل میگیرد. بهطور طبیعی والدینِ علاقهمند به کتاب، فرزندانی دوستدار مطالعه خواهند داشت و عکس آن نیز صادق است.
کتاب، جهان دیگری را به انسان میآموزد و موجب ارتقای تجربه میشود. مغز دانشآموز در هر دوره سنی که باشد نیاز به پیشرفت مستمر دارد و خواندن، فعالیتی برای کمک به این پیشرفت است. خواندن و مطالعه کمک میکند تا افراد تخیل فعالتری داشته باشند و این تخیل موجب سطح بالاتری از خلاقیت در جامعه میشود. مطالعه غیردرسی، باعث بالا رفتن سطح فکر و فعال شدن ذهن کودکان و نوجوانان است. وقتی سطح فکر دانشآموزی بالا رفت و ذهن او فعال شد، امکان فراگیری درسهای مدرسه برایش بهتر فراهم میشود.
معلمان گرامی!
عوامل متعددی در هدایت دانشآموزان به مطالعه و کتابخوانی تأثیرگذارند که در این بین، معلم رکـن اسـاسی است. معلم اگر عـلاقهمند و کـاردان باشد، میتواند اثر عمیقی در ایجاد علاقه به مطالعه برجای بگذارد و با شناخت رغبتهاو علاقهمندیهای دانشآموزان آنان را به سوی مطالعه و کتابخوانی هدایت کند.
این تأثیر گاهی مستقیم است، یعنی به جهان برنامهریزی شاگردانش ورود میکند. کتابهای خوب را معرفی مینماید، زمانی از ساعات تدریس خود را به گفتوگو درباره کتاب اختصاص میدهد و کمک میکند بچهها ساعاتی از برنامه خود را به خواندن کتاب غیردرسی اختصاص دهند.
گاهی این تأثیر غیرمستقیم است، یعنی همینکه اندیشمندانه سخن میگوید، دانشآموزان را به دانش فرامیخواند.
امید که بهاتفاق به توسعه و ترویج هرچه بیشتر مطالعه مفید دانشآموزان سراسر کشور همت گماریم.
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