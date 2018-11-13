اگر مدارس ما کیفی باشند صنعت و تولید ما ارتقا پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش روز ملی کیفیت و تجلیل از ۱۰ مدرسه ممتاز کشور در برنامه تعالی مدیریت صبح امروز با حضور رییس سازمان ملی استاندارد، سرپرست معاونت متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش، علی مطهری نایب‌رییس و تعدادی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و صاحبان صنایع در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور برگزار شد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این همایش با تبریک روز ملی کیفیت گفت: امسال اولین سالی است که جایزه ملی کیفیت به واجدان شرایط اعطا می‌شود و این افتخار مهمی است و این اتفاق را به معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان استاندارد و مدیران مدارسی که توانسته‌اند واجد این جایزه شوند، تبریک می‌گویم.

عبدالرسول عمادی ادامه داد: ۱۲۵ مدرسه ما امسال واجد شرایط کسب این جایزه شده‌اند که امروز از تعداد ۱۰ مدرسه به صورت نمادین تقدیر می‌شود و امیدواریم در برنامه مفصلی از همه ۱۲۵ مدرسه تقدیر کنیم.

وی افزود: یقین داریم اگر مدارس ما کیفی باشند صنعت و تولید ما هم با شدت بیشتری متاثر از مدارس، ارتقا پیدا می‌کنند.

عمادی به برنامه تعالی مدیریت اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۹۰ آموزش و پرورش واجد یک برنامه راهبری به نام سند تحول بنیادین شد. این سند در مقیاس کلان، شش زیرنظام را تعریف کرده است که نقش توانمندسازی‌ها را عهده‌دار هستند. این شش زیرنظام مدیریت و راهبری، پژوهش و ارزشیابی، برنامه درسی ملی، فضا و تجهیزات، منابع انسانی، منابع مالی هستند که با استفاده از کیفیتبخشی آموزش‌وپرورش در چارچوب برنامه‌های این ۶ زیرنظام، به نتایج و اهداف تعلیم و تربیت در ساحت‌های تربیتی، علمی و فناورانه، عبادی، اعتقادی، زیستی و بدنی، حرفه‌ای و ... دست پیدا می‌کنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برنامه راهبری ملی وقتی در سطح مدرسه بومی‌سازی و عملیاتی شد، نامش را برنامه تعالی مدیریت مدرسه گذاشتیم، این برنامه همین کار توانمندسازی را در درون مدرسه بر عهده دارد. مدارس در چهار سال به تدریج وارد این برنامه شدند. این برنامه مرتب ویرایش‌های جدید پیدا کرد و تعالی مرتب بازبینی شد. این برنامه توسط سازمان ملی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت و خوشحالیم که این برنامه واجد دریافت جایزه کیفیت شد.

عمادی گفت: در سطح ملی ۱۲۵ مدرسه واجد شرایط ممتاز شدند و امیدواریم در سال‌های آینده مدارس بیشتری خیز بردارند و جایزه کیفیت را دریافت کنند. در بین این مدارس هم مدارس دولتی و هم غیردولتی وجود دارند اما عمده این مدارس دولتی و عادی هستند که واجد شرایط دریافت جایزه کیفیت شده‌اند. من به عنوان مسئول این بخش، هفته گذشته هم در جلسه شورای معاونان وزارت‌خانه اعلام کردم که ما هر سال یکی از مشتریان پروپاقرص جایزه ملی کیفیت خواهیم بود.

وی افزود: سال آینده ۴۴ هزار مدرسه به فرایند طرح تعالی مدیریت وارد می‌شوند و امیدوارم گام‌های بلندتری را به سوی کیفیت برداریم.

در این برنامه از 10 مدرسه کشور تجلیل شد. براساس نتایج ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، امسال در بخش آموزش و پرورش ۱۲۵ مدرسه دولتی و غیردولتی کشور حائز شرایط لازم برای دریافت جایزه کیفیت و گواهینامه اهتمام به کیفیت شدند که در همایش امروز به ۱۰ مدرسه تقدیر شدند.

اسامی ۱۰ مدرسه که موفق به دریافت گواهینامه اهتمام به کیفیت در فرآیند پانزدهمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران شدند، به شرح زیر است:

۱_ مدرسه نمونه دولتی دخترانه متوسطه دوم یاس، استان فارس منطقه ۱ شیراز

۲_ مدرسه نمونه دخترانه متوسطه اول عفاف، استان البرز، شهرستان ساوجبلاغ

۳_ مدرسه نمونه دولتی پسرانه متوسطه نظری پاکزاد، استان سمنان، شهر مهدیشهر

۴_ مدرسه عادی دولتی دخترانه متوسطه اول معرفت (منطقه محروم)‌، استان خراسان جنوبی، شهرستان بیرجند

۶_ مدرسه دخترانه عادی دولتی متوسطه اول راهیان فضیلت، منطقه ۲ تهران

۷_ مدرسه دخترانه عادی دولتی متوسطه دوم فرهنگ مفضلی، ناحیه ۱ اصفهان

۸_ مدرسه دخترانه هیات امنایی متوسطه اول شاهد، استان کرمان، شهرستان رفسنجان

۹_ مدرسه پسرانه نمونه دولتی متوسطه اول ابونصر فارابی، استان همدان، شهرستان ملایر

۱۰_ هنرستان دخترانه عادی هاجر، استان مازندران، شهرستان نوشهر