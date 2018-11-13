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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۵:۰۴

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی خبر داد:

نمایشگاه‌های دائمی کانون‌های فرهنگی و تربیتی ایجاد خواهند شد

نمایشگاه‌های دائمی کانون‌های فرهنگی و تربیتی ایجاد خواهند شد

 مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش خبر داد نمایشگاه‌های دائمی کانون‌های فرهنگی و تربیتی ایجاد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رمضانی، مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضای پرورشی در حاشیه برگزاری سومین جشنواره دستاوردهای کانون‌های فرهنگی و تربیتی سراسر کشور گفت: روزی که در اداره‌کل فرهنگی و هنری تصمیم گرفتیم که شعار وزیر آموزش و پرورش مبنی بر «هر دانش‌آموز، یک مهارت» را تحقق ببخشیم حقیقتا انتظار نداشتیم که استان‌ها و کانون‌ها تا این اندازه در این کار به صورت جدی ورود کنند. برای اولین سال است که با توجه به ارزیابی‌هایی که صورت گرفته است، تمام کالاهای کانون‌ها در این نمایشگاه، از دستاوردهای دانش‌آموزان است.

رمضانی تاکید کرد: حضور مربیان متخصص در کانون‌ها می‌تواند به این فعالیت رونق ببخشد، سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در این جشنواره حضور داشت و از آوردن طرح ایران‌مهارت به کانون‌ها خبر داد. 

وی به فعالیت ۱۱۳۱ کانون فرهنگی و تربیتی در کشور اشاره کرد و افزود: حدود ۱۴ میلیون دانش‌آموز در سراسر کشور حضور دارند که در حال حاضر ۳ میلیون دانش‌آموز یعنی ۲۰ درصد دانش‌آموزان تحت پوشش کانون‌ها هستند.

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضای پرورشی آموزش و پرورش ادامه داد: باید کانون‌ها را آماده کنیم که بتوانیم تمام دانش‌آموزان را تحت پوشش قرار دهیم که این موضوع توسط معاونت پرورشی بر نمی‌آید و نیاز به حمایت مجلس، دولت و آموزش و پرورش است.

وی از برپایی نمایشگاه‌های دائمی تولیدات دانش‌آموزان در کانون‌ها خبر داد و گفت: در هر استان باید یک نمایشگاه دائمی در کانون‌ها داشته باشیم و در کنار آن در ۴ استان به عنوان ۴ قطب شامل خراسان رضوی، شهر تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان نمایشگاه دائمی کانون‌ها را خواهیم داشت.

رمضانی اضافه کرد: همچنین در حال ایجاد یک سایت ویژه هستیم تا تولیدات کانون‌ها در آن درج شود.

کد مطلب 4456871

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