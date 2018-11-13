به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به سیدتقی نوربخش ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمشید تقیزاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ماموریت داد نسبت حذف مدیران چندشغله سازمانهای تابعه خود ظرف هفت روز اقدام کرده و استعفای این مدیران از هیات مدیره شرکتهای تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را اجرایی کنند.
متن نامه و دستور شریعتمداری به این شرح است:
جناب آقای دکتر نوربخش، مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای تقیزاده، مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری
سلام علیکم
بیشک یکی از مطالبات جدی مردم، اجرای صحیح، دقیق و بدون تبعیض قوانین است. بر این اساس ضرورت دارد ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تاکید میدارد «هیچ فردی نمیتواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی میباشد، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب گردد» با حساسیت و جدیت اجرایی گردد.
لذا لازم است افرادی که مدیرعامل و یا هیات مدیره شرکتهای تابعه بوده و مشمول قانون فوقالذکر نیز میباشند در راستای اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری استعفای خود را به صورت مکتوب به مسئول ذیربط اعلام و تصویر آن را به حوزه وزارتی این وزارتخانه و دبیرخانه هیات امنا ارسال نمایند.
مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه (دستور) برعهده بالاترین مقام مسئول آن سازمان و صندوق میباشد.
محمد شریعتمداری
وزیر و رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای تابعه
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