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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۷

مهر خبر می‌دهد؛

ضرب‌الاجل ۷ روزه وزارت تعاون برای تعیین تکلیف مدیران چند شغله

ضرب‌الاجل ۷ روزه وزارت تعاون برای تعیین تکلیف مدیران چند شغله

وزیر تعاون در دستوری به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری خواستار حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکت‌های تابعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه ای به سیدتقی نوربخش ، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ماموریت داد نسبت  حذف مدیران چندشغله سازمان‌های تابعه خود ظرف هفت روز اقدام کرده و استعفای این مدیران از هیات مدیره شرکت‌های تابعه سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را اجرایی کنند.

متن نامه و دستور شریعتمداری به این شرح است:

جناب آقای دکتر نوربخش، مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای تقی‌زاده، مدیرعامل محترم صندوق بازنشستگی کشوری

سلام علیکم

بی‌شک یکی از مطالبات جدی مردم، اجرای صحیح، دقیق و بدون تبعیض قوانین است. بر این اساس ضرورت دارد ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که تاکید می‌دارد «هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت و نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی می‌باشد، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره منصوب گردد» با حساسیت و جدیت اجرایی گردد.

لذا لازم است افرادی که مدیرعامل و یا هیات مدیره شرکت‌های تابعه بوده و مشمول قانون فوق‌الذکر نیز می‌باشند در راستای اجرای این قانون حداکثر ظرف مدت ۷ روز کاری استعفای خود را به صورت مکتوب به مسئول ذیربط اعلام و تصویر آن را به حوزه وزارتی این وزارتخانه و دبیرخانه هیات امنا ارسال نمایند.

مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه (دستور) برعهده بالاترین مقام مسئول آن سازمان و صندوق می‌باشد.

محمد شریعتمداری

وزیر و رئیس هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های تابعه

کد مطلب 4456875
فرشته رفیعی

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    نظرات

    • محمد RO ۱۰:۱۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      1 2
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      مدیران چند شغله چون مجبورند در طول هفته در حرکت باشند و برای هر سمتی تنها چند ساعت وقت میگذارند در اصطلاح میگویند ما راه میرویم پول در میاریم.
    • IR ۱۱:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      1 2
      پاسخ
      بازنشستگان مظلوم تامین اجتماعی خواستار برکناری و مجازات مدیران دو و سه شغله شستا و هلدینگ تاپیکو هستند. جوان متولد ۶۷ با درآمد میلیونی صاحب خانه شود اما بازنشستگان زحمت کش تامین اجتماعی همچنان مستاجر
    • ناشناس IR ۱۷:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      2 0
      پاسخ
      پيشنهاد ميشه يك سري هم به شركت رجا از شركتهاي زيرمجموعه شستا بزنن ، مديران و معاونين چند شغله كم نداريم...

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