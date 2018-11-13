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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۸:۵۸

سرپرست فرمانداری چابهار معرفی شد

سرپرست فرمانداری چابهار معرفی شد

زاهدان - «رحمدل بامری» با حکم استاندار سیستان و بلوچستان به عنوان معاون استانداری و سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان چابهار معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، در بخشی از متن این حکم آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و در سایه منویات مقام معظم رهبری و با استفاده از کلیه امکانات در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌های دولت تدبیر و امید در جلب مشارکت مردمی و هم اندیشی با استفاده از خرد جمعی در جهت خدمت رسانی بیشتر به مردم شریف آن شهرستان کوشا باشید.

گفتنی است، «رحمدل بامری»، پیش از این به عنوان دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سیستان و بلوچستان و همچنین دبیر ستاد دیه استان در حال خدمت بوده است.

همچنین فعالیت در فرمانداری نیکشهر و بخشدار دلگان، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی فرماندار ایرانشهر، معاون استاندار و فرماندار خاش، معاون استاندار و فرماندار ایرانشهر از دیگر سوابق وی است.

کد مطلب 4456876

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