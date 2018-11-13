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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۰۵

مخالفت ماشین‎سازی با درخواست سایپا برای لغو دیدار چهارشنبه

مخالفت ماشین‎سازی با درخواست سایپا برای لغو دیدار چهارشنبه

مسئولان باشگاه ماشین‎سازی تبریز با درخواست سایپا برای لغو دیدار دو تیم در زمان مقرر مخالف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل آنچه بارش متوالی باران و تاثیر آن بر پیگیری تمرینات و وضعیت زمین ورزشگاه دستگردی، مسئولان سایپا متقاضی لغو دیدار پیش روی این تیم مقابل ماشین سازی شده اند. 

این درخواست به صورت رسمی از طرف سایپا به مسئولان سازمان لیگ اعلام شده است. آنها نیز موضوع را به مدیریت باشگاه ماشین سازی اطلاع داده اند اما وی با آن مخالفت کرده اند. 

هوشنگ نصیرزاده مدیرعامل باشگاه ماشین در این ارتباط به خبرنگار مهر، گفت: با درخواست باشگاه سایپا مخالفت کرده ایم و این بازی در زمان مقرر برگزار می شود. 

طبق برنامه اولیه اعلام شده از سوی سازمان لیگ فدراسیون فوتبال، تیم های سایپا و ماشین سازی در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال چهارشنبه به مصاف هم خواهند رفت. این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه پاس قوامین آغاز می شود. 

کد مطلب 4456881
زینب حاجی حسینی

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