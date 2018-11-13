آمار بالای عوارض جراحی های زیبایی در کشور/دخالت افراد فاقد صلاحیت

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجات حسینی، صبح سه شنبه در افتتاحیه دومین کنگره بین‌المللی بزرگان جراحان پلاستیک و زیبایی، گفت: جراحی پلاستیک روز به روز در حال پیشرفت بوده و دستگاه‌های جدیدی در این زمینه وارد بازار شده است. البته برخی تصور می‌کنند پیشرفت جراحی پلاستیک تنها در نتیجه استفاده از دستگاه‌های به روز است در حالی که این چنین نیست.

وی با بیان اینکه زمانی می‌توانیم به نتیجه عمل زیبایی موفق و درخشان دست یابیم که جراح توانایی و دانش خوبی در این زمینه داشته باشد،‌ افزود: متأسفانه گاهی برخی از افراد به دلیل عدم توانایی لازم روش‌هایی را در زیبایی ارائه می‌دهند که عوارض خطرناکی به همراه داشته و باعث دردسر بیمار می‌شود.

دبیر علمی کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی با اشاره به اینکه در این کنگره راه‌های پیشگیری از عوارض در جراحی‌های زیبایی مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد، ادامه داد: در ایران به دلیل اینکه افراد غیر از فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی به این حوزه ورود یافته و کار غیرقانونی انجام می‌دهند، سبب گرفتاری مردم شده‌اند.

حسینی تصریح کرد: این افراد دروس مربوطه را نخوانده و فقط گاهی گذرا مطالعات اجمالی در زمینه جراحی زیبایی دارند و جراحی‌شان را بر اساس آزمون و خطا و در بالین بیمار انجام می‌دهند در حالی که جراح زیبایی سه سال وقت خود را به صورت کامل به مطالعات هزاران صفحه کتاب اختصاص داده و تکنیک‌های درست جراحی را جهت پیشگیری از عوارض فرا گرفته است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان با بیان اینکه در کشور ما عوارض زیبایی به این علت زیاد است،‌گفت: البته طی دو سال گذشته سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت برخوردهایی در این زمینه انجام داده ولی متأسفانه هنوز شاهد تخلفات در این زمینه هستیم.

وی تأکید کرد: فقر فرهنگی برخی افراد سبب شده که افراد غیرحرفه‌ای به حوزه زیبایی ورود یابند و با تبلیغ هزینه کمتر دست به اعمال جراحی بزنند که متأسفانه بسیاری از مردم تنها از طریق معرفی دیگران با فرد غیرحرفه‌ای مواجه شده و انجام جراحی‌شان را به آن واگذار می‌کنند.

دبیر علمی کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی خاطرنشان کرد: برگزاری کنگره جراحان پلاستیک و زیبایی علاوه بر ارتقاء دانش جراحان پلاستیک در تبادل اطلاعات آنها مؤثر بوده و در کنار آن باید فرهنگ‌سازی‌های لازم را نیز برای مردم در این زمینه و اینکه بدانند برای جراحی پلاستیک به چه کسانی مراجعه کنند، انجام داد.