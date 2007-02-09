کارگردان حرف اول را در موسیقی فیلم می زند

آهنگساز فیلم "آنکه دریا می رود" ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : اطلاعات موسیقی آرش معیریان (کارگردان) و حساسیت دقیق و بجای او در تمامی قطعات برای من بسیار جالب بود واساسا اینگونه مسایل باعث می شود تا آهنگساز، به راحتی با فیلم ارتباط برقرار کرده وخلاقیت اش بالا رود.

محمدمهدی گورنگی در ادامه گفت : در ساختار موسیقی "آنکه دریا می رود"، به استثنای بعضی ازنماها که در آنها سعی شده است تا حال و هوای ایرانی موسیقی فیلم، با ارکستر زهی و سولوی ویولن (تکنوازی ویولن) همراه شود،در سایر موارد از سازهای ایرانی در جهت پرداخت به روند حسی و معنایی فیلم استفاده شده است.

وی در مورد قطعات آوازی موسیقی این فیلم گفت : در این فیلم چهار قطعه آوازی وجود دارد: قطعه اول و دوم بر روی اشعار حافظ و مولانا ، قطعه سوم بر اساس ذکر و تسبیحات نماز و قطعه چهارم تصنیفی است که بر روی یکی از اشعار حافظ ساخته و تنظیم شده وخوانندگی تمامی این قطعات را سید رضا طیبی بر عهده داشته است.

این آهنگسازدر پایان گفت : به طور کلی سعی کرده ام موسیقی"آنکه دریا می رود" همراه و همپای تصویر و در خدمت فیلم باشد و امیدوارم این امر از نگاه بینندگان نیز تایید شود.

"آنکه دریا می رود" سومین تجربه همکاری گورنگی با آرش معیریان بوده است. پیش از این، وی در ساخت موسیقی فیلم سینمایی "احضار شدگان" و نماهنگ "کنگره جهانی مهدویت" با معیریان همکاری داشته است.