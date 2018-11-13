نارضایتی استانداران ازدولت/اختلافات وزراحل مشکلات را کُندکرده است

احمد علیرضابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت تاکنون با مجلس رایزنی در خصوص گزینه‌های استانداری در ۱۴ استان نداشته است، گفت: زمانی که با استانداران در خصوص ارائه کارنامه و عدم حل مشکلات مردم صحبت می کنیم، سر درد و دل آنها باز می شود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استانداران معتقدند موانع متعدد موجود در دولت مانع حل مشکلات مردم است، زیرا راهکارهای حل مشکلات در گیر و دار روند اداری متوقف می شود.

عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی در تشریح نظرات استانداران در خصوص علت عدم توفیق شان در دولت اظهارداشت: دولت به صورت متمرکز عمل کرده و اختیارات لازم برای حل مشکلات مردم را به استانداران نمی دهد.

وی افزود: علاوه بر این، صرف نظر از منابع مالی و بودجه های استان ها که عملا تحقق نمی یابد، فقدان انسجام در دولت موجب شده است روند حل مشکلات مردم کند شود.

علیرضابیگی در تشریح علل فقدان انسجام در دولت گفت: وزرا اختلافات زیادی با هم دارند و آیین نامه های متناقضی در وزارتخانه ها به تصویب می رسد. استانداران معتقدند دولت خودرویی است که هر چرخ آن به سمتی می رود. متأسفانه دولت دارای توانایی لازم برای ایجاد هماهنگی بین وزارتخانه ها نیست.