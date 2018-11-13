نقش بی بدیل زنان در دفاع مقدس حقیقتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از کنگره سه هزار شهید قزوین با محوریت اجلاسیه جامعه زنان روز سه شنبه باحضور سردار غلام‌حسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان، عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و چهار هزار نفر از بانوان استان از اقشار مختلف دانش آموزان، کارمندان، طلاب، حوزه های مقاومت بسیج محلات در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین آغاز شد.

سردار محمد شاهرخی، دبیر کنگره سه هزار شهید استان قزوین در این اجلاسیه اظهار کرد: زنان ایرانی در طی جنگ تحمیلی با پیروی از حماسه حسینی و بانوی کربلا حضرت زینب سلام الله حماسه‌های بزرگی آفریدند و در دوران دفاع مقدس حماسه ساز شدند و به جهانیان ثابت کردند حاضرند از عواطف خود چشم بپوشند.



وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرموده اند زنان ما با روح جهاد و شهادت مردانه ترین میدان ها را فتح کردند، بر ۷ هزار شهیدان زن که حماسه آفریدند سلام درود می فرستیم.



فرمانده سپاه قزوین نقش زنان را در پیروزی ایران در جنگ تحمیلی، نقشی مهم و بی بدیل دانست و گفت: اگر حضور پر رنگ زنان در جنگ تحمیلی و همراهی آنها با رزمندگان اسلام وجود نداشت، هرگز پیروزی رقم نمی‌خورد.