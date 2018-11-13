به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر والیبال شاهد دیدار حساس دو تیم شهرداری تبریز و ارومیه خواهد بود. دو تیمی که تا پایان هفته ششم مسابقات پیروزی کسب نکردند و در قعر جدول رده بندی قرار دارند. حال برای کسب نخستین پیروزی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

عادل بناکار، سرمربی تیم شهرداری تبریز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره بازی فردا (چهارشنبه) مقابل شهرداری ارومیه گفت: دو تیم شهرداری تبریز و ارومیه هر سال برای مقام‌های اول، دوم و سومی تلاش می‌کردند اما متاسفانه در فصل جاری تیم ما وضعیت خوبی نداشته است. هر دو تیم شهرداری ارومیه و تبریز به بومی گرایی روی آورده‌اند. در کل همیشه دیدارهای دو تیم شهرداری ارومیه و تبریز بازی‌های خوب و جذابی شده است. امیدوارم فردا نیز بازی خوبی به نمایش بگذاریم.

وی درباره سطح کیفی مسابقات لیگ در فصل جاری بیان کرد: با توجه به خروج برخی از ملی‌پوشان و حضور در لیگ‌های خارجی سطح کیفی لیگ کاهش یافته است. اما یک حسن دارد و اینکه بازیکنان جوان فرصت شناخته شدن دارند و ممکن است بازیکنان خوبی به تیم ملی معرفی شوند که پشتوانه خوبی برای آینده والیبال خواهند شد.

سرمربی تیم شهرداری تبریز افزود: در لیگ جاری هیچ تیمی در حاشیه امنیت نیست و هیچ تیم بسیار قدرتمندی هم وجود ندارد. حضور ۱۳ تیم در مسابقات بسیار زیاد است و فرصت کافی برای تمرین نداریم. برگزاری مسابقات دو روز در هفته فشار زیادی بر روی تیم‌ها وارد می‌کند.

بناکار درباره وضعیت داوری در رقابت‌ها نیز اظهار کرد: نسبت به سال‌های گذشته داوری‌ها افت داشته است. سال‌های قبل نسبت به پیشرفت سطح لیگ، داوری نیز پیشرفت داشته است اما در فصل جاری اینگونه نیست و شاهد افت داوری‌ها هستیم. داورها باید تلاش بیشتری کنند و مسئولان نیز نظارت داشته و آنها را رصد کنند. مخصوصا داورهای خط. درست است که داوران درجه ملی و بین المللی دارند اما متاسفانه گاهی بر روی تیم شهر خود تعصب دارند و این به رقابت‌های لیگ ضرر خواهد رساند. داورها باید توجیه شوند و راه‌کاری برای آن پیدا شود. شاید حتی یک امتیاز سرنوشت بازی را تغییر دهد.

عادل بناکار درباره استفاده از ویدئو چک در تمام مسابقات نیز گفت: اگر از ویدئو چک در همه دیدارهای لیگ استفاده شود خوب است. اسم لیگ حرفه‌ای است اما در واقع حرفه‌ای برگزار نمی‌شود. اگر همه شهرستان‌ها، بتوانند از ویدئو چک استفاده کنند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و شاهد برخی از حواشی در مسابقات نخواهیم بود. حداقل شرایطی فراهم شود تا در مرحله پلی آف که حساسیت بیشتری وجود دارد از ویدئو چک استفاده کنند.

سرمربی تیم شهرداری تبریز در پایان گفت: دو تیم شهرداری تبریز و ارومیه بیرون از زمین با هم دوست اما در زمین رغیب هستند. امیدوارم شاهد یک دیدار سالم باشیم. همیشه نیز همینگونه بوده است و دوست داریم والیبال خوبی را به نمایش بگذاریم، همان چیزی که دیار آذربایجان می‌خواهد.