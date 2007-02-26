واشنگتن پیشتاز در تخصیص بودجه در تسلیحات هسته ای / کشورهای غربی سردمدار گسترش و نوسازی سلاح هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، آمریکا درطی سالهای اخیر بالاترین رقم را در میان بودجه های نظامی دنیا داشته است. این کشوربا وجود امضای پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای همچنان در حال اختصاص بودجه برای گسترش تسلیحات هسته ای است. علاوه بر وزارت دفاع آمریکا، وزارت انرژی آمریکا نیزفعالیتهای گسترش سلاح های هسته ای در پیش دارد.

به گزارش "مرکز کنترل نیروهای نظامی و منع گسترش"، دولت بوش برای سال مالی 2008که از اکتبر 2007 آغاز خواهد شد، درخواست 1/484 میلیارد دلار بودجه برای وزارت دفاع کرده است. این درحالی است که وی 8/532 میلیارد دلار بودجه جهت وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی 2007 از کنگره تقاضا کرده بود. بودجه 2007 در حدود 7% بیش از ترازجاری 7/ 410میلیارد دلاری است . البته این رقم غیر از سرمایه گذاری وزارت انرژی بر روی فعالیتهای تسلیحات هسته ای است. همچنین این رقم دربرگیرنده هزینه های مانور نظامی آمریکا درعراق و افغانستان نیست .

بنا بر گزارش مذکور بودجه نظامی آمریکا در سال 2007 شامل موارد زیر است :

- ارتش : 8/111 میلیارد دلار ( 4/25% کل بودجه نظامی )

- نیروی دریایی : 4/127 میلیارد دلار ( 29% کل بودجه نظامی )

- نیروی هوایی : 4/139 میلیارد دلار ( 7/29% کل بودجه نظامی )

- گستره دفاعی : 7/69 میلیارد دلار (9/15% کل بودجه نظامی )

اداره مدیریت و بودجه آمریکا برآورد کرده است که سرمایه گذاری آمریکا فقط در بخش وزارت دفاع ، تا سال 2012 از مرز 495 میلیارد دلار خواهد گذشت. کل هزینه های پنتاگون به غیر از سرمایه گذاری برای وزارت انرژی یا مرکز عملیات رزمی ، در بین سالهای 2008 تا 2012 بیش از 3/2 تریلیون دلار خواهد بود.

دولت بوش برای سالهای 2008 تا 2012 در مجموع 4/2382میلیارد دلار درخواست بودجه نظامی برای ارتش کرده است .

کل هزینه های نظامی آمریکا تا سال 2005 برابر با مجموع هزینه های نظامی تمام کشورهای جهان بوده است .

"بالاترین هزینه های نظامی دنیا بین سالهای 2003تا 2005( میلیارد دلار)"

بودجه درخواستی بوش برای سال مالی 2008حدود 49 میلیارد دلار بیشتر از تراز 4/432 میلیارد دلاری است و در حدود 3/11% افزایش داشته است . این ارقام نیز شامل سرمایه گذاری روی فعالیتهای ساخت سلاح های هسته ای که توسط وزارت انرژی انجام می شود، نیست . این فعالیتها بخشی از کل هزینه های وزارت دفاع به شمار می رود . بودجه درخواستی شامل هزینه های نظامی در عراق و افغانستان نمی شود .

" هزینه های نظامی دنیا از سال 1998 تا 2005"

از مقایسه بودجه درخواستی آمریکا برای سال 2008 با بودجه این کشور در سال 2007 این چنین بر می آید که آمریکا همانند سال 2007 بیشترین بودجه خود را به نیروی هوایی اختصاص داده است. هم چنین سهم بودجه ارتش حدود 2% نسبت به سال 2007 افزایش یافته و به 1/130میلیارد دلار رسیده است .

آمریکا بر اساس چشم اندازی که تا سال 2020برای نیروهای نظامی خود تدوین کرده است؛ بودجه نظامی خود را برای سال 2012 در حدود 4/518 میلیارد دلار در نظر گرفته است . بر اساس اطلاعات منتشر شده در مرکز کنترل نیروهای نظامی ، آمریکا هرساله بودجه تسلیحاتی خود را که شامل سلاح های هسته ای نیز هست، افزایش می دهد و در این مسیر هیچ توجهی به قوانین و پیمان های بین المللی ندارد. البته آمریکا بر طبق ادعای خود مبنی بر اینکه قصد برقراری صلح و دموکراسی را در دنیا دارد، فعالیتها و سرمایه گذاری های خود را توجیه می کند .



اظهارات یک کارشناس :

در این زمینه دکتر محمد حسن قدیری ابیانه در گفتگو با مهر گفت : متاسفانه با وجود پیمان ان پی تی (منع گسترش سلاح های هسته ای ) و ادعای حمایت کشورهای هسته ای از این معاهده ، برخی کشورهای هسته ای درصدد گسترش و تکمیل هر چه بیشتر سلاحهای هسته ای و تجهیز خود به آن هستند . ضمن اینکه دکترین نظامی خویش را از مقابله به مثل اتمی به استفاده از سلاحهای هسته ای در قبال حتی کشورهای غیر هسته ای تغییر داده اند . به نحوی که آمریکایی ها در دکترین خود اعلام کردند خود را مجاز به استفاده از سلاح هسته ای در قبال کشوری می دانند که آمریکا نتواند آن را با سلاح های متعارف شکست دهد . هر چند کشور مقابل فاقد سلاح های هسته ای و سلاح های کشتار جمعی باشد .

وی افزود : فرانسه و انگلستان نیز در بین کشورهای هسته ای به گسترش و نوسازی سلاح های هسته ای خود روی آورده و بی اعتنا به خواست عمومی جهانی عمل می کنند. کشورهایی مثل هند و پاکستان و کره شمالی نیز از سلاح های هسته ای برخورداشده اند . این در حالی است که رژیم صهیونیستی سالهاست به انبوه سلاح های هسته ای مجهز شده و این موضوع با حمایت گسترده، اما پنهان غرب صورت گرفته است . ضمن اینکه غربی ها از تعهد کشورها در ان پی تی برای محروم کردن آنها حتی از امور صلح آمیز هسته ای هستند . نمونه آن برخورد با جمهوری اسلامی ایران است .

وی در پاسخ به این سوال که بیشترین بودجه های تسلیحات هسته ای سال 2007مربوط به کدام کشورهاست؟ گفت : بیشترین بودجه تسلیحات هسته ای متعلق به آمریکا ، انگلیس و فرانسه است.همچنین کشورهای روسیه و چین نیز به طور گسترده از سلاح های هسته ای برخوردارند، اما بیشترین سلاح ها در دست آمریکاست .

دکتر قدیری افزود : اسرائیل از زبان نخست وزیر خود برای اولین بار اعتراف به داشتن سلاح هسته ای کرد و این مسئله توسط قدرتها نادیده گرفته شد و قدرتهای غربی از آن عبور کردند؛ در حالی که اسرائیل یک خطر اصلی برای همه کشورهای اسلامی است، زیرا سران این رژیم نشان داده اند که جنایتکاران بی بدیل و بی نظیر هستند و حاضرند در راه رسیدن به اهداف نامشروع خویش دست به هر جنایتی بزنند .

وی با تاکید بر اینکه روند سرمایه گذاری کشورهای مذکور به ویژه آمریکا بر سلاح های هسته ای همچنان رو به گستزش است گفت : این کشورها، هم در گذشته در این مسیر تلاش می کردند و هم چشم اندازهای آنها در جهتی است که در آینده هم این مسیر را ادامه دهند. در واقع این فعالیتها در راستای سیاست های ایجاد رعب و وحشت در ملتها با هدف تسلیم کردن آنها در مقابل امیال نامشروع این قدرتهای استکباری است .

قدیری درباره بودجه نظامی آمریکا افزود: کشورهای برخوردار از سلاح های هسته ای به هیچ وجه حاضر به کاهش قدرت تسلیحات هسته ای خود نیستند، بلکه همواره در صدد تقویت آن هستند وجهان در آینده نیز شاهد اختصاص بودجه کلان نظامی به ساخت تسلیحات هسته ای خواهد بود و همچنان در این میان آمریکا پیشتاز خواهد بود .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازموسسه صلح استکهلم تا سال 2005 آمریکا در حدود 478 میلیارد دلار ، انگلیس 48 میلیارد دلار و اسرائیل در حدود 10 میلیارد دلار صرف فعالیت های نظامی خود کرده اند . طبق این گزارش کل هزینه های نظامی در دنیا تا سال 2005 در حدود 1000 میلیون دلار بوده است که تقزیبا نیمی از این هزینه ها مربوط به آمریکاست .