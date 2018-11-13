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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۳۴

معاون آموزشی دانشگاه :

دوره‌های آموزشی دانشگاه خوارزمی‌ کیفی سازی می شود

دوره‌های آموزشی دانشگاه خوارزمی‌ کیفی سازی می شود

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از تقویت دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی این معاونت در راستای کیفیت بخشیدن به دوره‌های آموزشی خبر داد.

محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر از باز تعریف فرایندهای بخش معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی خبر داد و گفت: یکی از فعالیت هایی که به صورت جدی آغاز کرده ایم، بحث نظارت و باز تعریف فرایندها در تمام بخش های آموزشی است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است تا بازده زمانی کارهای بخش آموزش را کاهش داده و با شناسایی خلاء های موجود در این بخش آن را محدود کنیم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی افزود:  پیگیر راه اندازی میز خدمت هستیم تا به این وسیله بخش مهمی از مباحث این بخش را پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: از برنامه های دیگر بخش معاونت آموزشی، تقویت دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی است که در راستای کیفیت بخشیدن دوره‌ها برنامه جدی را شروع کرده ایم.

عبداللهی افزود: توانمند کردن واحد های عملی و کارورزی و خارج کردن ارتباط با مراکز صنعتی از حالت کلیشه ای آن از دیگر برنامه هایی است که اجرایی خواهیم کرد.

کد مطلب 4456930
زهرا سیفی

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