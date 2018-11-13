محمد حسین عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر از باز تعریف فرایندهای بخش معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی خبر داد و گفت: یکی از فعالیت هایی که به صورت جدی آغاز کرده ایم، بحث نظارت و باز تعریف فرایندها در تمام بخش های آموزشی است.

وی ادامه داد: تلاش ما این است تا بازده زمانی کارهای بخش آموزش را کاهش داده و با شناسایی خلاء های موجود در این بخش آن را محدود کنیم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی افزود: پیگیر راه اندازی میز خدمت هستیم تا به این وسیله بخش مهمی از مباحث این بخش را پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: از برنامه های دیگر بخش معاونت آموزشی، تقویت دفتر برنامه ریزی و نظارت آموزشی است که در راستای کیفیت بخشیدن دوره‌ها برنامه جدی را شروع کرده ایم.

عبداللهی افزود: توانمند کردن واحد های عملی و کارورزی و خارج کردن ارتباط با مراکز صنعتی از حالت کلیشه ای آن از دیگر برنامه هایی است که اجرایی خواهیم کرد.