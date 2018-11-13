نماینده قم صاحب نشان نقره مسابقات پارا تکواندوی کشور شد

محمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین دوره مسابقات قهرمانی پاراتکواندو قهرمانی کشور ویژه تکواندوکاران معلول روز دوشنبه در تهران برگزار شد و نشان نقره این رقابت‌ها به نماینده قم اختصاص پیدا کرد.

وی افزود: محمدرضا شعبانی پاراتکواندوکار قم پس از شکست حریفان خود از بوشهر و کردستان نتیجه را به نماینده‌ای از استان مازندران واگذار کرد و در جایگاه دوم قرار گرفت و مدال نقره این رقابت هارا به گردن آویخت.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم گفت: تکواندوی قم علاوه بر توسعه در بخش ورزشکاران، در بخش داوران افتخارات بزرگی دارد و طی هفته گذشته یک داور قمی در بخش مردان به نام سلیمان قلی زاده و یک داور قمی در بخش زنان به نام فردوس چوبین در لیگ تکواندوی باشگاه‌های کشور قضاوت کردند.

جمشیدی با اشاره به فوت یکی از تکواندوکاران دختر قمی بیان داشت: فاطمه خرم از تکواندوکاران جوان و فعال استان قم متاسفانه بر اثر سانحه تصادف از دنیا رفت که این اتفاق ضربه‌ای تکان دهنده به خانواده تکواندوی قم بود چنان که ایشان پیش از این در مسابقات قهرمانی کشور نیز برای تیم استان قم مسابقه داده بود.

وی با اشاره به برنامه‌های آتی هیئت تکواندوی استان قم در رده‌های سنی پایه عنوان کرد: مسابقات قهرمانی باشگاه‌های استان قم در گروه‌های سنی خردسالان و نونهالان به همت هیئت تکواندو در حال برنامه ریزی است و قرار است این مسابقات ۱۶ آذر در خانه تکواندوی استان قم برگزار شود.

رئیس هیئت تکواندوی استان قم تصریح کرد: در این مسابقات هر تیم باشگاهی در هر وزن می‌تواند تنها یک بازیکن ثبت‌نام نماید و شیوه برگزاری مسابقات و نیز جمع‌بندی امتیازات همانند مسابقات قهرمانی کشور است.