18 درصد شاغلین در کارخانه ها در معرض آلودگی صوتی قرار دارند

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد ، افزود: حد مجاز آلودگی صوتی ، 85 دسی بل است.

محمود کسکنی با اشاره به این مطلب که بحث آلودگی صوتی صنایع بزرگ بر عهده بهداشت محیط و حرفه ای است ، گفت: 5/27 درصد از کارگاه ها و کارخانه های استان در سال گذشته دچار آلودگی صوتی بوده است که این شاخص به صورت سالیانه اعلام می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر 74/18 درصد شاغلین در کارخانه ها و کارگاههای استان ، در معرض آلودگی صوتی دارند.

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی ، تصریح کرد: بازدید از صنایع به صورت فصلی انجام می شود که از زمان استان شدن خراسان شمالی ، هیچ کارخانه ای به علت آلودگی صوتی به بیرون از شهر هدایت نشده است ، بلکه سعی شده آلودگی صوتی در همان محیط کنترل شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت کشور ، ممنوعیت ها و محدودیت های موقت زمانی و مکانی را برای منابع آلوده کننده صوتی برقرار می کنند ، گفت: سیستم آموزش فعال و نظارت ایمنی و حرفه ای در کارخانه ها و کارگاههای استان وجود دارد.