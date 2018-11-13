تونس حامی حقوق ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوسف الشاهد» نخست وزیر تونس اتهامات وارده از سوی نمایندگان پارلمان علیه دولت خود را مبنی بر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رد کرد.

الشاهد تاکید کرد: حرف و حدیثهای زیادی در این خصوص شنیده ام. باید بگویم که ما از ملت فلسطین برای دستیابی به حقوق مشروع خود در تشکیل کشور مستقل فلسطین حمایت می کنیم و این موضع ما و موضع ثابت کشور تونس است.

وی در ادامه افزود: «رونی الطرابلسی» که به عنوان وزیر گردشگری تونس تعیین شده مانند بقیه مردم این کشور یک شهروند تونسی است و حقوق سیاسی مربوط به خود را دارد.

اقدام نخست وزیر تونس در تعیین «الطرابلسی» که یک یهودی است بحث و جدل های فراوانی را در این کشور به دنبال داشته است.

این در حالی است که پارلمان تونس شب گذشته در ساعات پایانی روز دوشنبه علیرغم مخالفت و انتقاد رییس جمهوری به ۱۳ وزیر پیشنهادی «یوسف الشاهد» رای اعتماد داد.