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۲۲ آبان ۱۳۹۷، ۹:۵۹

ظریف:

تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و جنایت علیه بشریت است

تحریم‌های آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ و جنایت علیه بشریت است

وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل هستند، گفت: تصمیم به گرسنگی دادن مردم عادی، جنایت علیه بشریت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان در پیامی توئیتری به این واقعیت اشاره کرد که تحریم‌های آمریکا علیه ایران نقض قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد است. 

متن پیام توئیتری ظریف به شرح زیر است:

-تمامی تحریم‌های باز اِعمال‌شده آمریکا نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت هستند.

- قصد و تصمیم به گرسنگی دادن مردم عادی، جنایت علیه بشریت است.

- دیوان بین‌المللی دادگستری نیز پیش از این ادعای آقای پمپئو درباره معافیت های انسانی از تحریم‌ها را تکذیب کرده است.

- روایت‌های واقعیت‌محور رسانه‌های غربی و نامه های ضمیمه‌ شده (در این توئیت) نشان می‌دهد چه کسی دارد دروغ می‌گوید.

براساس این گزارش، ظریف به این توئیت عکس‌هایی از برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی و اسناد مربوط به دادگاه لاهه را ضمیمه کرده است.

گفتنی است، پیش از این «مایک پامپئو»، وزیر خارجه آمریکا در توئیتی مدعی شده بود شبکه خبری نیوزویک و ظریف سخنان او در مصاحبه با بی‌بی‌سی را تحریف کرده‌اند اما وزیر امور خارجه کشورمان ساعاتی بعد در توئیترش به پیام پامپئو پاسخ داد و تصویری از متن سخنان او را که در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده بود به پیامش ضمیمه کرد.

کد مطلب 4456957
محمد مهدی ملکی

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۴:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
      0 0
      پاسخ
      ظریف جان بخند که خنده برای هر نابرجامی دواست.

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