بهره برداری از ۴۴۰ هزار هکتار شبکه اصلی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم بهره برداری از فاز اول طرح احیای ۵۵۰ هزار هکتار اراضی خوزستان و ایلام در سطح ۲۹۵ هزار هکتار اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کار مشترکی با وزارت نیرو انجام داده و برای فاز دوم نیز اقدامات لازم در زمینه تأمین آب مورد نیاز انجام شده است.

وی افزود: با توجه به وجود پنج رودخانه مهم در خوزستان و پتانسیل وسیع آب و خاک در این استان از قبل انقلاب فعالیت های خوبی انجام شده است.

اردکانیان بیان کرد: ۹ سد مخزنی بزرگ و نیروگاه برق آبی به حجم ۲۲.۱ میلیارد مترمکعب در حوزه های کارون، دز، مارون و جراحی اجرا شده است.

وزیر نیرو با اشاره به اجرای ۱۱ سد انحرافی و تنظیمی و ۱۶ ایستگاه پمپاژ آب اضافه کرد: ۸۰ درصد از کل عملیات تأمین آب شبکه های اصلی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری از رودخانه های خوزستان به نتیجه رسیده است.

اردکانیان با بیان اینکه ۶۹۵ کیلومتر طول کانال های اصلی و انتقال آب طرح ۵۵۰ هزار هکتاری است، تصریح کرد: در خوزستان، کانال های یک و دو، حدود سه هزار و ۹۷۰ کیلومتر، شبکه های زهکشی اصلی یک هزار و ۶۰۰ کیلومتر و زهکش های یک و دو به میزان دو هزار و ۴۰ کیلومتر و همچنین ۲۷۱ واحد ایستگاه پمپاژ وجود دارد.

وزیر نیرو بیان کرد: ۱۷۰ هزار هکتار شبکه قبل انقلاب به بهره برداری رسیده و پس از پیروزی انقلاب نیز حدود ۲۷۰ هزار هکتار به آن افزوده و در مجموع ۴۴۰ هزار هکتار شبکه اصلی در خوزستان در دست بهره برداری است.

وی با اشاره به اینکه تأمین آب مورد نیاز برای فاز دوم طرح ۵۵۰ هزار هکتاری جزء دغدغه های مدیران ملی و استانی بوده اضافه کرد: از آبان ماه سال گذشته برای رفع این دغدغه یک کار تیمی شروع و در نهایت کارگروه ملی سازگاری با کم آبی تشکیل شد. همچنین در آخر اعلام کردیم که تأمین آب برای فاز دوم انجام می شود.

وزیر نیرو بیان کرد: امیدواریم که سازمان برنامه و بودجه توجه کافی به موضوع تأمین منابع مالی لازم برای فاز دوم طرح داشته باشد تا مردم از مواهب عملیاتی شدن این فاز نیز بهره مند شوند.